Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"Stworzenie narracji o Polsce jest tak samo ważne, jak pokazanie słupków i wzrostów"

|
Katarzyna Kieli na EEC
Katarzyna Kieli o Polsce w G20: miejsce mamy wtedy, kiedy coś wnosimy
Źródło: TVN24
Samo zaproszenie do stołu nie znaczy, że mamy tam miejsce. Miejsce mamy wtedy, kiedy coś wnosimy, kiedy popychamy dyskusję do przodu i jesteśmy częścią rozmowy, która się przy tym stole toczy - stwierdziła Katarzyna Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery Poland, podczas panelu "Polska w G20" na XVIII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

We wtorek, 22 kwietnia, rozpoczął się XVIII Europejski Kongres Gospodarczy (EKG). Wydarzenie potrwa do 24 kwietnia, a jego główne nurty tematyczne to m.in. Europa pod presją, suwerenność i konkurencyjność, odporność i bezpieczeństwo, energia i transformacja, inwestycje, cyfryzacja oraz technologie jutra.

Podczas panelu "Polska w G20" Katarzyna Kieli odniosła się do roli naszego kraju w tym gronie i sposobów na wykorzystanie szansy, jaką daje uczestnictwo w grupie najważniejszych gospodarek świata.

- G20 jest dla nas rzeczywistą szansą, żeby opowiedzieć o Polsce i pokazać nasz kraj. Stworzenie narracji o Polsce jest tak samo ważne, jak pokazanie słupków i wzrostów, bo mamy fantastyczny przemysł gamingowy, (...) mamy filmy, teatr, artystów, sport - tylko że to wszystko jest rozrzucone i brakuje nam narracji. To właśnie szansa, by ją zbudować. Zostaliśmy zaproszeni na G20, bo mamy fantastyczne PKB, ale to zaproszenie musimy wykorzystać - podkreśliła Kieli.

Kluczowy rozwój przemysłu kreatywnego

Zdaniem prezes Warner Bros. Discovery Poland kluczowe jest stworzenie spójnej opowieści o Polsce i strategiczne rozwijanie przemysłu kreatywnego, który, podobnie jak w Korei Południowej, może stać się jednym z filarów gospodarki.

- K-Content jest przykładem, jak kultura i narracja mogą wspierać rozwój gospodarczy. Tworzy PKB, miejsca pracy, napędza gospodarkę. Nam również potrzebne jest takie myślenie o naszej historii i roli przy tym stole - dodała.

Polska jako partner, nie tylko gość

W trakcie dyskusji pojawiło się pytanie o to, co musi się wydarzyć, by Polska zaczęła inaczej postrzegać swoją rolę w świecie. - Samo zaproszenie do stołu nie gwarantuje miejsca. Mamy je dopiero wtedy, gdy wnosimy coś wartościowego, kiedy jesteśmy częścią rozmowy, która się przy nim toczy - zaznaczyła Kieli.

Podkreśliła również, że Polska powinna unikać pychy i pamiętać o swoim doświadczeniu w obszarach transformacji, migracji czy bezpieczeństwa. Zwróciła też uwagę na znaczenie integralności informacyjnej i walki z dezinformacją - obszaru, w którym nasz kraj ma unikalne kompetencje.

- W tym również mamy ogromne doświadczenie. Jesteśmy krajem, który nie tylko o tym dyskutuje, ale na co dzień styka się z atakami dezinformacyjnymi, z deepfake'ami, z próbami destabilizowania sytuacji. To jest nasz realny wkład i doświadczenie, którym możemy się dzielić przy tym stole - podsumowała.

Ze świata

XVIII Europejski Kongres Gospodarczy

EKG (European Economic Congress, EEC) to jedno z największych i najbardziej znaczących wydarzeń poświęconych tematyce gospodarczej w Europie Środkowej. Od osiemnastu lat stanowi platformę wymiany opinii i doświadczeń przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, środowisk naukowych oraz samorządów, koncentrując się na zagadnieniach istotnych dla rozwoju gospodarczego Polski i Europy.

Podczas trzydniowych obrad uczestnicy podejmują dyskusje dotyczące m.in. konkurencyjności, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju oraz kierunków zmian w europejskiej gospodarce. EEC 2026 kontynuować będzie tę formułę, poświęcając szczególną uwagę zagadnieniom odpowiedzialności społecznej, transformacji energetycznej i cyfrowej oraz nowym modelom zrównoważonego rozwoju.

TVN24, TVN24 BiS i TVN Warner Bros. Discovery są jednymi z patronów medialnych EKG.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
G20
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica