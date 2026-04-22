"Stworzenie narracji o Polsce jest tak samo ważne, jak pokazanie słupków i wzrostów" Bartłomiej Ciepielewski

Katarzyna Kieli o Polsce w G20: miejsce mamy wtedy, kiedy coś wnosimy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek, 22 kwietnia, rozpoczął się XVIII Europejski Kongres Gospodarczy (EKG). Wydarzenie potrwa do 24 kwietnia, a jego główne nurty tematyczne to m.in. Europa pod presją, suwerenność i konkurencyjność, odporność i bezpieczeństwo, energia i transformacja, inwestycje, cyfryzacja oraz technologie jutra.

Podczas panelu "Polska w G20" Katarzyna Kieli odniosła się do roli naszego kraju w tym gronie i sposobów na wykorzystanie szansy, jaką daje uczestnictwo w grupie najważniejszych gospodarek świata.

- G20 jest dla nas rzeczywistą szansą, żeby opowiedzieć o Polsce i pokazać nasz kraj. Stworzenie narracji o Polsce jest tak samo ważne, jak pokazanie słupków i wzrostów, bo mamy fantastyczny przemysł gamingowy, (...) mamy filmy, teatr, artystów, sport - tylko że to wszystko jest rozrzucone i brakuje nam narracji. To właśnie szansa, by ją zbudować. Zostaliśmy zaproszeni na G20, bo mamy fantastyczne PKB, ale to zaproszenie musimy wykorzystać - podkreśliła Kieli.

Kluczowy rozwój przemysłu kreatywnego

Zdaniem prezes Warner Bros. Discovery Poland kluczowe jest stworzenie spójnej opowieści o Polsce i strategiczne rozwijanie przemysłu kreatywnego, który, podobnie jak w Korei Południowej, może stać się jednym z filarów gospodarki.

- K-Content jest przykładem, jak kultura i narracja mogą wspierać rozwój gospodarczy. Tworzy PKB, miejsca pracy, napędza gospodarkę. Nam również potrzebne jest takie myślenie o naszej historii i roli przy tym stole - dodała.

Polska jako partner, nie tylko gość

W trakcie dyskusji pojawiło się pytanie o to, co musi się wydarzyć, by Polska zaczęła inaczej postrzegać swoją rolę w świecie. - Samo zaproszenie do stołu nie gwarantuje miejsca. Mamy je dopiero wtedy, gdy wnosimy coś wartościowego, kiedy jesteśmy częścią rozmowy, która się przy nim toczy - zaznaczyła Kieli.

Podkreśliła również, że Polska powinna unikać pychy i pamiętać o swoim doświadczeniu w obszarach transformacji, migracji czy bezpieczeństwa. Zwróciła też uwagę na znaczenie integralności informacyjnej i walki z dezinformacją - obszaru, w którym nasz kraj ma unikalne kompetencje.

- W tym również mamy ogromne doświadczenie. Jesteśmy krajem, który nie tylko o tym dyskutuje, ale na co dzień styka się z atakami dezinformacyjnymi, z deepfake'ami, z próbami destabilizowania sytuacji. To jest nasz realny wkład i doświadczenie, którym możemy się dzielić przy tym stole - podsumowała.

XVIII Europejski Kongres Gospodarczy

EKG (European Economic Congress, EEC) to jedno z największych i najbardziej znaczących wydarzeń poświęconych tematyce gospodarczej w Europie Środkowej. Od osiemnastu lat stanowi platformę wymiany opinii i doświadczeń przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, środowisk naukowych oraz samorządów, koncentrując się na zagadnieniach istotnych dla rozwoju gospodarczego Polski i Europy.

Podczas trzydniowych obrad uczestnicy podejmują dyskusje dotyczące m.in. konkurencyjności, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju oraz kierunków zmian w europejskiej gospodarce. EEC 2026 kontynuować będzie tę formułę, poświęcając szczególną uwagę zagadnieniom odpowiedzialności społecznej, transformacji energetycznej i cyfrowej oraz nowym modelom zrównoważonego rozwoju.

TVN24, TVN24 BiS i TVN Warner Bros. Discovery są jednymi z patronów medialnych EKG.

OGLĄDAJ: TVN24