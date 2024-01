Premier: uroczyście ogłaszam, tego problemu więcej nie będzie

Szefowa MEN pytana w piątek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski o to, kiedy znikną prace domowe ze szkół podstawowych, przekazała, że "jak będzie rozporządzenie, które jest przygotowane już".

Donald Tusk: od kwietnia zmiany w pracach domowych

Do zapowiedzi zmian odniósł się na platformie X premier Donald Tusk . W opublikowanym nagraniu przypomniał wypowiedź ucznia z sierpnia ub.r., który mówił, że "to jest ogólnie problem polskich szkół, że są łamane prawa dziecka. Zadawanie na weekend, sprawdziany na poniedziałek".

Przekazał, że od kwietnia będą obowiązywały nowe zasady prac domowych. - W klasach od 1 do 3 żadnych prac domowych, no chyba, że czasami jakiś wierszyk. Od 4 do 8 klasy prace domowe tylko dla chętnych i bez oceniania. Jeśli chodzi o szkoły średnie, bawcie się dobrze na feriach - powiedział Tusk.