Najdroższe kierunki studiów w Polsce. Rekord to niemal pół miliona złotych za czesne

462 tysiące złotych - dokładnie tyle kosztuje sześć lat nauki na najdroższym kierunku studiów w Polsce. Wśród najdroższych studiów dominują kierunki medyczne, ale i na innych kierunkach koszt bywa liczony w setkach tysięcy. Oto najdroższe kierunki studiów w kraju.

Niepubliczna Uczelnia Łazarskiego w Warszawie uruchomiła studia na kierunku lekarskim w 2017 roku. Podobnie jak w 2022 roku, to najdroższy kierunek studiów w Polsce. Koszt ich ukończenia to dokładnie 462 tysiące złotych. Sam pierwszy rok sześcioletniej nauki to koszt 70 tysięcy złotych.

To, że kierunek lekarski okazał się najdroższym w kraju, nie jest przypadkiem - medycyna zawsze była kosztownym kierunkiem studiów. Ale kilkaset tysięcy złotych kosztują także studia na niektórych innych kierunkach.

Studia medyczne - najdroższe kierunki w Polsce

Najdroższą z publicznych uczelni medycznych okazał się Warszawski Uniwersytet Medyczny, gdzie niestacjonarne studia lekarskie to koszt rzędu 319,2 tysiąca złotych, a cena nauki na kierunku lekarsko-dentystycznym to 340,5 tysiąca złotych. Jeśli zaś idzie o studia medyczne prowadzone w języku obcym, najdroższą uczelnią okazała się w tym roku Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie za studia należy zapłacić równowartość 448 tysięcy złotych (100,5 tysięcy euro).

Nauka na pozostałych kierunkach medycznych, takich jak farmacja, ratownictwo medyczne czy pielęgniarstwo, wiąże się z mniejszymi kosztami. Najdroższe studia farmaceutyczne, prowadzone na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w trybie niestacjonarnym, to łączny koszt 171,5 tysięcy złotych. Za naukę na tym samym kierunku w języku angielskim najwięcej zapłacić trzeba na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie czesne kosztuje 175 tysięcy złotych. Wszystkie te kierunki medyczne to pięcio- lub sześcioletnie studia jednolite.

Za studia na kierunku pielęgniarstwo najwięcej zapłacić trzeba na Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie jeden rok nauki na niejednolitych studiach licencjackich kosztuje 32 tysiące złotych. Tyle samo należy zapłacić tam za studia licencjackie na kierunku ratownictwo medyczne.

W przypadku studiów weterynaryjnych prowadzonych w języku angielskim najdroższym okazał się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, gdzie za 11 semestrów nauki wymagana jest opłata w wysokości ponad 233 tysięcy złotych. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie koszt 11 miesięcy nauki na tym samym kierunku to natomiast równowartość 187 tysięcy złotych (42 tysiące euro).

Kierunki prawnicze i humanistyczne - koszt studiów

Najdroższą uczelnią oferującą naukę na studiach prawniczych okazała się w tym roku niepubliczna Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pięcioletnie jednolite studia na kierunku prawo i finanse to łączny koszt 142,2 tysięcy złotych. Wysokość czesnego za sam pierwszy rok to dokładnie 30,8 tysięcy złotych. Cena ta zmienia się jednak w zależności od semestru studiów. Za pięcioletnie studia na kierunku prawo na tej samej uczelni zapłacić należy 89 tysięcy złotych.

Wśród studiów licencjackich, powiązanych z prawem, ceną wyróżnia się kierunek prawo w zarządzaniu biznesem również należący do oferty Akademii Leona Koźmińskiego. Łączny koszt trzyletniej nauki na nim to 51,6 tysiąca złotych. W przypadku prawniczych studiów magisterskich najwięcej należy zapłacić na niepublicznej Uczelni Łazarskiego na kierunku prawo w IT, gdzie czesne za sam pierwszy rok kosztuje 16,9 tysiąca, a łączny koszt trzyletniej nauki to 34,2 tysiąca złotych.

Osoby chętne do rozpoczęcia nauki na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku psychologia w trybie niestacjonarnym muszą się liczyć z kosztem w wysokości 11,5 tysiąca złotych rocznie. Za ukończenie tych pięcioletnich studiów zapłacić trzeba więc łącznie 57,5 tysiąca. Pięcioletnie studia psychologiczne prowadzone na tej samej uczelni w języku angielskim kosztują natomiast niemal dwa razy tyle - ich roczne czesne wynosi 22 tysiące, a łączny koszt 110 tysięcy złotych.

Wśród studiów społecznych najwięcej zapłacić trzeba za studia pierwszego i drugiego stopnia na anglojęzycznych kierunkach International Relations and Europeans Studies (stosunki międzynarodowe i europeistyka - red.) i International Relations (stosunki międzynarodowe - red.) na niepublicznej Uczelni Łazarskiego. Pierwszy rok czesnego kosztuje w ich przypadku równowartość ok. 25 tysięcy złotych (5640 euro), a łączny koszt ukończenia to odpowiednio równowartość 78,6 tysięcy złotych (17 640 euro) i 51,3 tysięcy złotych (11 520 euro).

Studia ekonomiczne - ile kosztują?

Wśród kierunków ekonomicznych najdroższe są te prowadzone w języku angielskim. Zarówno w przypadku studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia, najdroższe okazały się kierunki z oferty edukacyjnej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Za sam pierwszy rok nauki trzeba tam zapłacić 29,8 tysiąca złotych w przypadku studiów licencjackich na kierunkach: Financial Management (zarządzanie finansami - red.) oraz Management and Artificial Intelligence (zarządzanie i sztuczna inteligencja - red.), zaś w przypadku magisterskich: Finance and Accounting (finanse i rachunkowość - red.), Management (zarządzanie - red.) oraz Big Data Science.

Za studia ekonomiczne w języku polskim opłaty są znacznie niższe. Wśród studiów licencjackich najdroższa jest ekonomia w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie za sam pierwszy rok nauki zapłacić trzeba 17,4 tysiąca złotych. Wśród studiów drugiego stopnia najdroższy okazał się kierunek technologie finansowe na Uczelni Łazarskiego, gdzie za pierwszy rok nauki zapłacić trzeba niespełna 19 tys. złotych.

Studia informatyczne i techniczne - koszt

Za studia na kierunkach informatycznych najwięcej zapłacić należy na niepublicznej Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. W przypadku stacjonarnych studiów w języku polskim roczny koszt czesnego na studiach pierwszego stopnia to koszt 20 tysięcy złotych, a na studiach drugiego stopnia 23 tysięcy. W przypadku studiów niestacjonarnych kwoty te wynoszą odpowiednio 15 i 18 tysięcy złotych. Stacjonarna nauka na tej samej uczelni w języku angielskim, w zależności od stopnia studiów, to koszt od 24 do 26 tysięcy złotych rocznie.

Także studia techniczne kosztują najwięcej, gdy są prowadzone w języku angielskim. Około 40 tysięcy rocznie kosztuje w przeliczeniu nauka na studiach magisterskich z Food Systems (systemów żywnościowych - red.) na Uniwersytecie Warszawskim. Za studia magisterskie z Metallurgical Engineering (inżynierii metalurgicznej - red.) na Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zapłacić należy 20 tysięcy rocznie. Tysiąc mniej rocznie kosztują tam studia magisterskie z Remote Sensing and Geo Informatics (teledetekcji i geoinformatyki - red.).

Autor:jdw//mm

Źródło: tvn24.pl