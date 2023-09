EC Będzin pod lupą KNF. Jest zawiadomienie do prokuratury

Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że mogło dojść do złamania zakazu ujawniania informacji poufnych - przekazała Komisji Nadzoru Finansowego w komunikacie dotyczącym zmian ceny akcji Elektrociepłowni Będzin. KNF skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

KNF kieruje sprawę do prokuratury

"Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że mogło dojść do naruszenia art. 14 lit. c Rozporządzenia MAR, tj. złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, opublikowanych raportami bieżącymi nr 40/2023 oraz 46/2023. W związku z tym w dniu 18 września 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi." - napisała w komunikacie KNF.