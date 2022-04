eBay wraca do Polski

"W Polsce jest ponad 22 mln kupujących, dostępność internetu to około 92 proc., a okres pandemii zwiększył odsetek osób kupujących online. Nasza platforma jest już w Polsce od kilku lat, ale teraz będzie to dla nas nowe otwarcie i zaledwie pierwszy krok rozwojowy na tym rynku. Tłumaczenie ofert na język polski stanowiło dla nas duże wyzwanie" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Paolo Levoni, Senior Director EU Cross Border Trade.

"Sporo na tym polu udało się zrobić, ale na pewno jeszcze wiele przed nami w tej kwestii pozostało. Zmiana języka implikuje również inne rzeczy. Polacy będą mieli teraz dostęp w swoim własnym języku do portfolio dużych sprzedawców m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii, co ułatwi również kwestie logistyczne dla klientów" - dodał.

W rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe. pl Lorna Dunne, Head of EU Cross Border Trade Sellers w eBay'u, poinformowała, że wchodząc ponownie do Polski, eBay chce przenieść do Polski rozwiązania stosowane przez firmę w innych państwach. - Poza tym mamy wiedzę od naszych polskich sprzedawców, którzy od wielu lat są aktywni na platformie. Rozumiemy ich potrzeby i wiemy, że są one różne niż na innych rynkach. Jesteśmy marketplacem, który stawia technologię na pierwszym miejscu. Istotne jest to, żeby potrafić prowadzić operacje w odpowiedniej skali, dostosowane do dużego polskiego rynku - powiedziała Lorna Dunne.