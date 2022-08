Rząd chce rozszerzyć akcyzę. "Furtki do unikania opodatkowania zostaną zamknięte"

Od początku 2023 roku przeznaczone do waporyzacji wyroby zawierające zioła czy susz konopny będą opodatkowane akcyzą. To samo dotyczy roztworów z gliceryny lub glikolu, które dla pozoru sprzedawane są jako wkłady do kominków czy odświeżacze powietrza, choć wykorzystywane są w e-papierosach - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak wskazuje w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna", zmiany przewiduje opublikowany projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza on m.in zmiany dotyczące definicji płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich. Jak zauważa gazeta, nie były one zapowiadane w wykazie prac legislacyjnych.

E-papierosy. Zmiany w przepisach

Pierwsza ze zmian zakłada nowelizację definicji wyrobów nowatorskich. Na gruncie obecnych przepisów, by móc nałożyć podatek na wyrób nowatorski, musi on zawierać tytoń lub susz tytoniowy. "Opodatkowanym wyrobem nowatorskim nie są np. mieszaniny ziół czy suszu konopnego" - podkreśla dziennik.

Jak wyjaśnia gazeta, wprowadzone zmiany, które rozszerzają definicję, spowodują, że "furtki do unikania opodatkowania zostaną zamknięte".

Druga zmiana zakłada nowelizację definicji płynu do papierosów elektronicznych. Projektowana zmiana miałaby uszczelnić obecną lukę już na etapie przepisów.

Jak pisze gazeta, w art. 2 pkt 35 ustawy znajdzie się zastrzeżenie, że "roztwór uważa się za przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, gdy jest używany albo ze względu na jego zasadniczy charakter, skład i właściwości fizykochemiczne może być użyty w papierosach elektronicznych, w szczególności, gdy jest oferowany do sprzedaży lub sprzedawany w specjalistycznych sklepach bądź punktach sprzedaży z wyrobami tytoniowymi, płynami do papierosów elektronicznych, wyrobami nowatorskimi i ich substytutami oraz urządzeniami i akcesoriami do używania tych wyrobów akcyzowych oraz w sieci Internet".

