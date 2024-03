Ministerstwo Zdrowia jest zdeterminowane, żeby taki zakaz wprowadzić - powiedział podczas posiedzenia senackich komisji wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny odnosząc się do zakazu jednorazowych e-papierosów. Jak dodał, "bez tego zatrzymamy się na cząstkowych rozwiązaniach, które będą obchodzone". Projekt zakazu ma trafić do konsultacji społecznych w "najbliższych tygodniach".

Podczas wspólnego posiedzenia komisji zdrowia oraz klimatu i środowiska poświęconego wpływowi na zdrowie i środowisko jednorazowych papierosów Wojciech Konieczny zapowiedział, że taki zakaz jest przygotowywany w MZ i projekt w tej sprawie może trafić do konsultacji społecznych w najbliższych tygodniach. Według niego wejście w życie zakazu będzie wymagało ok. półrocznego okresu notyfikacji w UE, potrzebny będzie też pewnie okres na wejście w życie takich przepisów.

Dyrektywa o aromatyzowanych papierosach elektronicznych

Inne możliwe przepisy do wprowadzenia

Podał, że resort pracuje nad zakazem papierosów jednorazowych i zamierza taki zakaz wprowadzić. - Jest ten zakaz procedowany w tej chwili i zasadniczym problemem jest to, co do niego dołączymy - wyjaśnił. - Przy okazji wprowadzenia zakazu, możemy zająć się innymi sprawami. Możemy wprowadzić również te urządzenia, w których spala się, czy używa substancji, które nie zawierają tytoniu - powiedział. Wśród możliwych przepisów wskazał też zakaz używania takich urządzeń w pojazdach, w których znajdują się małe dzieci, czy kobiety w ciąży, zakaz ich reklamy, czy kwestię ujednolicenia ich opakowań, czy wprowadzenia większych możliwości kontrolnych. Zdaniem wiceministra zakaz, który będzie skutecznie egzekwowany jest niezbędny. Wśród krajów europejskich Francja czeka na notyfikację UE takiego zakazu. Według niego te urządzenia są najbardziej szkodliwe i nawet kraje je produkujące - jak Indie czy Chiny , same wprowadziły u siebie zakaz ich stosowania.

Kontrola przepisów dotyczących urządzeń tytoniowych

Przewodnicząca senackiej komisji zdrowia Beata Małecka-Libera (KO) apelowała o to, by jeszcze teraz, nie czekając na zakaz, kontrolować przestrzeganie obecnie obowiązujących przepisów, np. przekroczenia pojemności takich urządzeń ponad 2 mililitry i odpowiednią w roztworze ilość nikotyny. W jej ocenie obecnie używane urządzenia stanowią dla młodych ludzi pierwszy kontakt z tytoniem i są prostą drogą do uzależnienia. Senackie komisje przyjęły postulat do MZ zobowiązujący resort do powołania zespołu - grupy roboczej również z udziałem innych instytucji, której celem będzie wycofanie z obrotu w trybie pilnym wszystkich tego typu produktów niespełniających obecnych przepisów ustawowych.