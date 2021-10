Dziwne e-maile z ciągiem liter. To nowy sposób oszustwa

"XSKEG DJLKGNE LSSKEM MRNPA" - tak mniej więcej wygląda treść wiadomości e-mail, która zalewa w ostatnich dniach skrzynki pocztowe wielu Polaków. Jednak to nie wszystko, znajduje się tam załącznik z linkiem. Nie klikaj! To oszustwo - ostrzega CyberRescue.

Omijają spam

"To jeden ze sposobów zakamuflowania linków tak, aby nie zostały wyłapane przez filtr antyspamowy. Najczęściej link przekierowuje do podejrzanych platform do inwestycji w kryptowaluty lub stron dla dorosłych. Takie serwisy wyłudzają od nas dane - kontaktowe, adresowe i najczęściej dane do karty płatniczej. Co ważne! E-maile wysyłane są z prywatnych skrzynek pocztowych, nie wykluczone, że zostały one zhakowane" - czytamy w komunikacie.