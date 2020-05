Kwiecień niezwykle trudny dla budżetu państwa. Wpływy z podatków drastycznie spadły

Kasa państwa z każdym tygodniem jest coraz bardziej na minusie. W miesiąc dziura w budżecie zwiększyła się dwukrotnie. Na koniec marca deficyt wyniósł 9,4 miliarda złotych, na koniec kwietnia było to już 18,9 miliarda złotych - to szacunkowe dane Ministerstwa Finansów podane w poniedziałkowym komunikacie.

Jak informuje resort finansów, od stycznia do kwietnia 2020 r. dochody budżetu państwa były niższe o 0,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego i wyniosły 129,6 mld zł. Wpływy podatkowe w stosunku do analogicznego okresu styczeń - kwiecień 2019 r. były o ok. 8,7 mld zł niższe i wyniosły 111,2 mld zł.

Niższe wpływy z podatków

W porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku dochody z podatków były niższe:

- VAT - o 1,7 proc. rdr (ok. 0,9 mld zł), - PIT - o 10,9 proc. rdr (ok. 2,2 mld zł), - CIT - o 28,9 proc. rdr (ok. 5,2 mld zł), - akcyzowego i od gier - o 1,4 proc. rdr (ok. 0,3 mld zł), - od niektórych instytucji finansowych - o 1,5 proc. rdr (ok. 22,9 mln zł).

"W okresie styczeń - kwiecień 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 18,3 mld zł i było wyższe o ok. 8,3 mld zł (tj. 83,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - kwiecień 2019 r. w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa oraz wpłatami z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych" - tłumaczy ministerstwo.

Dodano, że w ustawie budżetowej na 2020 r. z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano dochody w wysokości 1,5 mld zł. Realizacja dochodów po kwietniu wyniosła 7,5 mld zł, przede wszystkim z tytułu premii i odsetek od sprzedawanych obligacji skarbowych.

Większe wydatki

Odnosząc się do wykonania wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2020 r., MF zauważa, że kwota 148,5 mld zł to 34,1 proc. tegorocznego planu.

"W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (130,0 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 18,5 mld zł, tj. 14,2 proc., głównie z tytułu przekazania wyższej dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 2,5 mld zł), subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,3 mld zł), oraz w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r." - wyjaśnia MF.

Ponadto, jak zaznaczono, wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

"Jednocześnie wydatki z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE były niższe o 0,4 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, zaś wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa ukształtowały się na zbliżonym poziomie do wydatków w okresie styczeń- kwiecień 2019" - poinformowano.

