Dziś ważny termin w aplikacji mObywatel. Użytkownicy zgłaszają problemy

GIS. Paweł Grzesiowski: od lipca w aplikacji mObywatel można zgłaszać nieprawidłowości w obiektach gastronomicznych Źródło zdj. gł.: daily_creativity / Shutterstock

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Użytkownicy mObywatela mają mieć trudności z zalogowaniem do aplikacji. "Zalogowałem się. Kliknąłem aktualizuj i… wszystko padło. Nie można się zalogować powtórnie" - napisał internauta na Kontakt24.

W serwisie Downdetector widzimy, że pierwsze zgłoszenia zaczęły pojawiać się już rano. Najwięcej odnotowano przed godziną 15.00.

Zgłoszenia dot. aplikacji mObywatel w serwisie Down Detector Źródło zdjęcia: Down Detector

Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadzało aktualizację dokumentów dodanych do aplikacji mObywatel. Termin zalogowania się do serwisu dla wszystkich użytkowników obowiązuje do dzisiaj.

"Mi dowód usunęło automatycznie mimo logowania się przed 5 sierpnia. Teraz serwery padły bo wszyscy próbują aktywować mObywatela" - pisze jeden z użytkowników Facebooka pod postem na profilu Ministerstwa Cyfryzacji.

"Całą aplikacje mi odcięło. Pesel, recepty, prawko … Brawo COI. Chyba czas przestać polegać na tym i przeprosić się z tradycyjnym portfelem. To było fajne jako prosta przeglądarka dokumentów. Ale centralizowanie wielu usług w jednej aplikacji to proszenie się o katastrofę" - pisze inny, odnosząc się do Centralnego Ośrodka Informatyki, działającego pod resortem cyfryzacji.

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Aktualizacja dokumentów w mObywatel

Aktualizacja obejmuje certyfikaty mDowodu, dokumentu ochrony czasowej, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej. Aby została przeprowadzona automatycznie, wystarczy jeszcze dziś zalogować się do aplikacji mObywatel.

"W sierpniu 2026 roku przeprowadzimy standardową aktualizację certyfikatów dokumentów w aplikacji mObywatel. To coroczna procedura, dzięki której będzie można nadal bezpiecznie korzystać z cyfrowych dokumentów" - poinformował serwis mObywatel.

Aktualizacja certyfikatów dokumentów – masz czas do 5 sierpnia! 📱



Jeśli korzystasz z mObywatela lub mObywatela Juniora, zaktualizuj certyfikaty swoich dokumentów. To cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne, gotowe do użycia i bezpieczne.



Co… pic.twitter.com/gXuWmhdLfw — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) July 27, 2026 Rozwiń

Co się stanie po upłynięciu terminu?

Certyfikaty dokumentów należących do osób, które nie zalogują się do aplikacji do końca wyznaczonego terminu, wygasną. Nie oznacza to jednak bezpowrotnej utraty dokumentów, ale ich ponowne uruchomienie będzie wymagało wykonania dodatkowych czynności.

W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej konieczne będzie ponowne potwierdzenie tożsamości. Będzie można to zrobić za pomocą e-dowodu, profilu zaufanego albo bankowości elektronicznej.

Inaczej wygląda procedura dotycząca cyfrowych legitymacji. Legitymację szkolną będzie można przywrócić przy użyciu nowego kodu QR wygenerowanego w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Z kolei do ponownego dodania legitymacji studenckiej potrzebny będzie kod QR pobrany z dziekanatu.

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Rośnie popularność mObywatela

Aplikacja mObywatel ma obecnie blisko 12 mln użytkowników. Poza mDowodem, legitymacją szkolną i studencką można w niej znaleźć między innymi prawo jazdy, Kartę Dużej Rodziny, legitymację emeryta-rencisty oraz legitymację osoby z niepełnosprawnością.

Osoby, które jeszcze nie uruchomiły aplikacji w ostatnim czasie, powinny zrobić to jak najszybciej. Na automatyczne przedłużenie certyfikatów zostały już tylko ostatnie godziny.