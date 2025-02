Dziś spotkanie premiera i zespołu do spraw deregulacji

Premier Donald Tusk zapowiedział na piątek spotkanie zespołem Rafała Brzoski, który ma przygotować propozycje deregulacji. Na skierowanie do prac w Sejmie czeka projekt tak zwanej ustawy deregulacyjnej przygotowany przez resort rozwoju przy udziale zespołu działającego przy ministerstwie.

Szef rządu zapowiedział na piątek spotkanie z zespołem reprezentującym środowisko przedsiębiorców, który pod kierunkiem prezesa InPostu Rafała Brzoski ma przygotować propozycje dotyczące deregulacji.

- Po raz pierwszy spotkam się z zespołem, który będzie pracował ze strony przedsiębiorców i menedżerów pod kierunkiem pana Rafała Brzoski, który zdecydował się przyjąć moją propozycję - poinformował Donald Tusk podczas wtorkowego posiedzenia rządu.

Propozycja Tuska dla Brzoski

W poniedziałek podczas konferencji "Polska. Rok przełomu" premier zaproponował szefowi InPostu stworzenie zespołu, który "w szybkim tempie" przygotuje propozycje deregulacji. Podkreślił, że chce się regularnie spotykać z przedsiębiorcami.

- Muszę od was wiedzieć dokładnie, co muszę zrobić jako premier, co musi zrobić moja administracja, żeby wam było łatwiej - powiedział podczas wystąpienia Donald Tusk. "Rzucono mi rękawicę – podejmuję wyzwanie. Premier postawił sprawę jasno: 'Chcecie deregulacji? To ją zaproponujcie w konkretach' I tak właśnie zrobimy" – odpowiedział Rafał Brzoska na portalu X.

Projekt z kwietnia 2024 roku wciąż aktualny

Równocześnie trwają prace nad opublikowanym w kwietniu ub.r. projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

"Projekt został w połowie stycznia skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Później trafi na posiedzenie RM. Liczymy, że nastąpi to w najbliższym czasie. Następnie projekt zostanie bezzwłocznie skierowany do Sejmu" - poinformowało biuro prasowe MRiT. W ocenie skutków regulacji wskazano, że projekt ustawy "stanowi realizację zapowiedzi polskiego rządu dotyczących konieczności przeprowadzenia deregulacji w zakresie prawa gospodarczego i administracyjnego, w tym w szczególności w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy".

"Zidentyfikowane zostały obszary, w których można wprowadzić regulacje jeszcze skuteczniej broniące praw przedsiębiorców. Obszary te dotyczą tematyki: rozpoczynania aktywności ekonomicznej, prowadzenia firmy, a także zasad stanowienia prawa gospodarczego" - dodano. Projekt tzw. ustawy deregulacyjnej został przygotowany przy udziale Zespołu ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego przy MRiT, który powołał poprzedni szef resortu Krzysztof Hetman.

"Przedstawiciele biznesu są dla nas partnerami. Wspólnie z nimi chcemy tworzyć przepisy, które będą sprzyjały rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce. Zespół ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego będzie forum, które ułatwi nam wspólne szukanie rozwiązań" – komentował Krzysztof Hetman cytowany w komunikacie MRiT z marca ub.r.

To pierwszy pakiet deregulacyjny

Kierujący pracami zespołu pełnomocnik MRiT, a od września ub.r. także zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Mariusz Filipek powiedział, że przygotowany projekt stanowi tzw. pierwszy pakiet deregulacyjny, obecnie zaś zespół pracuje nad drugim pakietem.

- Projekt ustawy to efekt mrówczej pracy zespołu i dziesiątek spotkań z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców. W projektowanej ustawie uwzględniono około 200 złożonych przez nie postulatów - powiedział Filipek.

Pełnomocnik zwrócił uwagę, że premier składając Brzosce propozycję, mówił o propozycjach niewymagających zmian ustawowych.

- Byłyby one komplementarne wobec projektów ustaw, nad którymi pracuje zespół przy MRiT. Uważam, że powierzenie prac nad propozycjami rozwiązań deregulacyjnych cenionemu przedsiębiorcy jest znakomitym pomysłem. Deklaruję chęć współpracy i pozostaję do dyspozycji - dodał.

Zaskakująca deklaracja

W skład Zespołu ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego wchodzi 18 organizacji w tym Pracodawcy RP. Jej ciałem doradczym jest Rada Polskich Przedsiębiorców, na czele której stoi Rafał Brzoska.

"RPP powstała z inicjatywy biznesu, aby stać się siłą napędową dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. RPP prowadzi transparentny dialog z rządem oraz dąży do budowania silnej, innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości Polski. Przewodniczącym RPP jest Rafał Brzoska – założyciel Grupy InPost, przedsiębiorca i filantrop" - informują na swojej stronie Pracodawcy RP. - Byliśmy zaskoczeni deklaracją premiera o powierzeniu Rafałowi Brzosce zadania przygotowania propozycji deregulacji, ale to bardzo dobry pomysł. Brzoska jest ikoną przedsiębiorczości w Polsce i ma bardzo dużą wiedzę - powiedział główny legislator i pełnomocnik Zarządu Pracodawców RP ds. dialogu społecznego Szymon Witkowski. W ocenie Witkowskiego decyzja premiera nie oznacza zakwestionowania prac zespołu powołanego przez MRiT i projektu ustawy deregulacyjnej.

- To dobry projekt, w przygotowaniu którego czynnie uczestniczyły organizacje, które zgłaszały swoje postulaty, a wśród nich również Pracodawcy RP. Musimy jednak pamiętać, że deregulacja to proces, który nie sprowadza się do przygotowania jednej ustawy - zaznaczył. Dodał, że warto w systemowy sposób połączyć wysiłki zespołu Brzoski, z zespołem działającym przy MRiT, "żeby nie tracić dobrze wykonanej pracy i nie dublować zadań".

Autorka/Autor:jw/kris

Źródło: PAP