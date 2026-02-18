Dziennikarz TVN24 BiS z prestiżowym wyróżnieniem

Niedziałek o panelu Media w centrum cyfrowych przemian na EFNI 2025 Źródło: TVN24 BiS

Nagrody SGH przyznawane są dziennikarzom gospodarczym, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do upowszechniania wiedzy ekonomicznej. Tegoroczna, trzecia już gala odbyła się w ramach obchodów 120-lecia uczelni.

W gronie wyróżnionych znalazł się Jan Niedziałek, którego jury nagrodziło w kategorii "Telewizja" za "umiejętność budowania rzetelnego, a zarazem atrakcyjnego przekazu telewizyjnego w zakresie wiedzy ekonomicznej i dziennikarstwo promujące wiedzę opartą na faktach, a także szerzenie wiedzy o funkcjonowaniu jednolitego rynku UE".

Nagrody dziennikarskie SGH - nagrodzeni

Tytuł najlepszego dziennikarza gospodarczego roku 2025 trafił do Tomasza Setty z radia TOK FM. Kapituła doceniła go za "umiejętność przekładania języka ekonomii na język zrozumiały dla każdego, klarowne objaśnianie najważniejszych wydarzeń i zjawisk gospodarczych oraz prowadzenie znakomitych rozmów z ekspertami".

Nagrodę SGH za całokształt dorobku dziennikarskiego otrzymał Łukasz Kijek - wyróżniony za "umiejętne łączenie roli redaktora naczelnego portalu money.pl z pasją autora cyklu wywiadów "Biznes klasa".

Wśród laureatów znaleźli się również inni uznani dziennikarze. Joanna Solska z "Polityki" i TOK FM została wyróżniona za umiejętne przekładanie złożonych tematów ekonomicznych na przystępny język. W kategorii "Dziennikarstwo internetowe i portale" nagrodzono redakcję Frontstory, docenioną za rzetelne dziennikarstwo śledcze oraz niezależność od wpływów politycznych i biznesowych. W kategorii "Radio i podcasty" wyróżnienie trafiło do Marka Tejchmana z RMF FM i Polsatu, za wszechstronność i wysoką jakość pracy dziennikarskiej.

Podczas gali wręczono również nagrodę specjalną rektora SGH. Otrzymał ją założyciel "Gazety Wyborczej" Adam Michnik - "w uznaniu zasług dla wolnych mediów i swobody słowa w Polsce". Michnik nie odebrał wyróżnienia osobiście.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski