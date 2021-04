Dzień Flagi – co to za święto?

Wyczekiwana przez Polaków majówka to nie tylko wypadające 1 maja Święto Pracy oraz Święto Konstytucji 3 Maja. Pomiędzy nimi dwoma funkcjonuje bowiem trzecie święto, którym jest Dzień Flagi. Choć obowiązuje już od kilkunastu lat, nie wszyscy wiedzą, co to za święto i jak je obchodzimy. Oto wszystko, co warto wiedzieć o Dniu Flagi.