Z kraju Nowe przepisy miały ograniczyć hejt i przemoc. Prezydent zawetował ustawę Karolina Bałuc |

Nowe przepisy miały ograniczyć hejt i przemoc. Prezydent zawetował ustawę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Burdun Iliya/Shutterstock

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Prawdziwa twarz, a do tego doklejone - wygenerowane przez AI - nagie ciało. Sztuczna inteligencja to coraz częstsze narzędzie w przemocy rówieśniczej.

- Takie materiały nazywamy deepnude. Krążą przede wszystkim w szkołach, na klasowych grupach na komunikatorach i social mediach - zwrócił uwagę Jan Pieniążek z Fundacji Półtorej Minuty.

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Dzieje się to na niespotykaną dotychczas skalę, bo treści tworzone w kilka sekund, w kilka minut, mogą zobaczyć i powielać wszyscy.

Rosnąca przemoc rówieśnicza w internecie, służby nie mają nad tym kontroli

- Raport Dyżurnetu za 2025 rok wskazuje 300-krotny wzrost treści generowanych przy pomocy sztucznej inteligencji, które pokazują seksualne wykorzystanie dzieci - przekazała ekspertka NASK Kamila Szenejko-Granda.

Zdjęcia i filmy krążą i krzywdzą coraz bardziej. - To, że materiał jest fałszywy nie oznacza, że krzywda wyrządzona za jego pomocą jest fałszywa - podkreśliła psycholożka Krystyna Piątkowska z Fundacji Półtorej Minuty.

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Ból i poczucie wstydu zalewa dziecko naprawdę. - Każdy moment, w którym jest wykluczane, wyśmiewane, pokazywane palcem, czuje się inne, to jest dla dziecka koniec świata - powiedziała psychiatrka Maja Herman.

Tego świata nie da się zamknąć w szkolnej klasie. Nie znika po powrocie do domu. - Kiedyś ta przemoc dotyczyła mnie i pięciu koleżanek. Teraz dotyczy mnie i milionów osób, które to zobaczą i skala robi różnicę - zwróciła uwagę Herman.

Prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj wskazała, że "firmy technologiczne pozwalają, żeby treści były umieszczane i żeby konta dzieci, osób niepełnoletnich nie były chronione".

- Jest technologia, która pozwala bardzo szybko wyłapać, że to jest materiał pornograficzny i go wyblurować, a to wisiało tygodniami - wspomniała, podkreślając, że "nowe technologie ograniczyły rodzicom władzę rodzicielską".

Państwo wciąż nie ma nad nimi kontroli. - Sprawcy korzystają z technologii z 2026 roku. Nasze prawo było tworzone, jak AI było science fiction. Polskie prawo nie nadąża za technologią - ocenił Jan Pieniążek.

Odnotowano znaczny wzrost treści generowanych przy pomocy sztucznej inteligencji, które pokazują seksualne wykorzystanie dzieci Źródło zdjęcia: Burdun Iliya/Shutterstock

Tak zwane big techy - czyli wielkie firmy działające w internecie, a prowadzące media społecznościowe - próbuje kontrolować Unia Europejska. Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl wskazał, że poszczególne kraje unijne mają "pewną dowolność w implementacji przepisów" w tym zakresie.

Nawrocki wetuje ustawę blokującą hejt i przemoc wobec dzieci

Ale na wersję polskiego rządu, mimo apeli, nie zgadza się prezydent Karol Nawrocki. Co teraz może zrobić rodzic? Zgłosić sprawę policji, moderatorom platformy, na której przerobione zdjęcie się pojawiło, przejść na drogę sądową - i czekać.

- Dzień, tydzień, może miesiąc. Jeśli pójdziesz na policję, postara się złapać autorów tego zdjęcia, ale nie ma możliwości zablokowania zdjęć w internecie - zwrócił uwagę premier Donald Tusk.

Prezydent ustawę wdrażającą unijny akt zawetował w imię wolności wypowiedzi. Celem ustawy było wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, w tym zawierających mowę nienawiści, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

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- Wykorzystano tragedię, zastosowano szantaż emocjonalny by przepchnąć przepisy, które dają rządowi w zasadzie arbitralną kontrolę i możliwość decydowania o tym, co możemy, a czego nie możemy mówić, pisać, czy publikować - powiedział Nawrocki. - Rolą urzędnika nie jest ferowanie wyroków o tym, czy dana treść była przestępstwem, czy nie. To jest wyłącznie kompetencja wymiaru sprawiedliwości i niezawisłych sędziów - przekonywał.

Jak podkreśla Fundacja Półtorej Minuty, nie każdy sąd działa tak samo. Fundacja powołuje się na decyzję organów ścigania z Mazowsza, kiedy sprawę wygenerowanego nagiego zdjęcia z twarzą prawdziwego dziecka określono jako "nieśmieszny, nastoletni żart".

- Los skrzywdzonego dziecka nie może zależeć od tego, na jakiego prokuratora czy organy procesowe trafi - uważa Jan Pieniążęk.

Państwo powinno dzieci chronić zawsze. - Jak powieszę nagie zdjęcie swojej koleżanki i zacznę krzyczeć: "patrzcie jak się rozebrała", to natychmiast mnie policja zgarnie. Dlaczego to się nie dzieje w sieci? Dlaczego tam mówimy, że to jest wolność słowa? - zastanawiała się Maja Herman.