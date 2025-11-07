Minister: dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie działki pod CPK Źródło: TVN24

Jak przypomniał Krajewski, zawarto już porozumienie, na mocy którego działka w Zabłotni wraca do zasobu Skarbu Państwa, jednak – jak podkreślił – "to nie kończy sprawy", ponieważ konieczne jest pełne wyjaśnienie decyzji, jakie zapadały.

Kontrola w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR), która ma potrwać do 13 listopada, ma ustalić szczegóły dotyczące przekazywania nieruchomości oraz podejmowanych działań.

"Wiceminister rolnictwa przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków"

Szef resortu rolnictwa poinformował, już pierwsze ustalenia wskazują na możliwe naruszenia prawa.

– Ustalono, że ówczesny wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków, dlatego podpisałem dziś zawiadomienie do prokuratury – powiedział Krajewski. Z kontroli wynika też, że Romanowski miał ingerować w działania urzędników i departamentów merytorycznych.

Drugie zawiadomienie dotyczy – jak podał minister – "świadomego i konsekwentnego działania ówczesnych władz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, mającego na celu zablokowanie przekazania działek dla CPK".

Szef resortu rolnictwa odniósł się również do kwestii przekazania środków do alternatywnego funduszu inwestycyjnego, na który 30 listopada 2023 r. przelano 75 mln zł. – W kolejnych latach miało tam trafić jeszcze po 50 milionów przez trzy kolejne lata, czyli miało łącznie trafić 225 milionów złotych, ale po objęciu władzy zablokowaliśmy dalsze transfery – powiedział minister.

Jak dodał, decyzję o przekazaniu środków podjął poprzedni minister rolnictwa Robert Telus, mimo negatywnych rekomendacji departamentów merytorycznych.

Działka pod CPK

Jak poinformowała w ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska, w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Według portalu w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus.

Ostatecznie transakcja sprzedaży została zawarta 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS. Według WP wartość działki mogła wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie, niebawem mogłaby kosztować nawet 400 mln zł.

We wtorek premier Donald Tusk powiedział, że będzie oczekiwał od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka informacji w sprawie dalszych działań związanych ze sprawą tzw. działek Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tego samego dnia wiceminister rolnictwa Adam Nowak poinformował, że w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa doszło do zmian personalnych, które miały związek ze sprawą sprzedaży działki w Zabłotni, a "nastąpiły na poziomie dyrektorów biura kadr, biura audytu i kontroli".

Działka w Zabłotni pod kolej do Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu, czyli 22,76 mln zł - poinformował w środę dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz.

