Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie działki pod CPK

cpk2
Minister: dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie działki pod CPK
Źródło: TVN24
Do prokuratury skierowano dwa zawiadomienia dotyczące sprzedaży działki pod kolej do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) - przekazał minister rolnictwa Stefan Krajewski.

Jak przypomniał Krajewski, zawarto już porozumienie, na mocy którego działka w Zabłotni wraca do zasobu Skarbu Państwa, jednak – jak podkreślił – "to nie kończy sprawy", ponieważ konieczne jest pełne wyjaśnienie decyzji, jakie zapadały.

Kontrola w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR), która ma potrwać do 13 listopada, ma ustalić szczegóły dotyczące przekazywania nieruchomości oraz podejmowanych działań.

"Wiceminister rolnictwa przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków"

Szef resortu rolnictwa poinformował, już pierwsze ustalenia wskazują na możliwe naruszenia prawa.

– Ustalono, że ówczesny wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków, dlatego podpisałem dziś zawiadomienie do prokuratury – powiedział Krajewski. Z kontroli wynika też, że Romanowski miał ingerować w działania urzędników i departamentów merytorycznych.

Drugie zawiadomienie dotyczy – jak podał minister – "świadomego i konsekwentnego działania ówczesnych władz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, mającego na celu zablokowanie przekazania działek dla CPK".

Szef resortu rolnictwa odniósł się również do kwestii przekazania środków do alternatywnego funduszu inwestycyjnego, na który 30 listopada 2023 r. przelano 75 mln zł. – W kolejnych latach miało tam trafić jeszcze po 50 milionów przez trzy kolejne lata, czyli miało łącznie trafić 225 milionów złotych, ale po objęciu władzy zablokowaliśmy dalsze transfery – powiedział minister.

Jak dodał, decyzję o przekazaniu środków podjął poprzedni minister rolnictwa Robert Telus, mimo negatywnych rekomendacji departamentów merytorycznych.

Działka pod CPK

Jak poinformowała w ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska, w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Według portalu w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus.

Ostatecznie transakcja sprzedaży została zawarta 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS. Według WP wartość działki mogła wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie, niebawem mogłaby kosztować nawet 400 mln zł.

We wtorek premier Donald Tusk powiedział, że będzie oczekiwał od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka informacji w sprawie dalszych działań związanych ze sprawą tzw. działek Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tego samego dnia wiceminister rolnictwa Adam Nowak poinformował, że w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa doszło do zmian personalnych, które miały związek ze sprawą sprzedaży działki w Zabłotni, a "nastąpiły na poziomie dyrektorów biura kadr, biura audytu i kontroli".

Działka w Zabłotni pod kolej do Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu, czyli 22,76 mln zł - poinformował w środę dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Centralny Port Komunikacyjny

Udostępnij:
Zobacz także:
waymo samochod autonomiczny shutterstock_2446239897
Samochody bez kierowców na polskich drogach. Kiedy konkretne plany?
Moto
Karol Nawrocki
Nowy projekt prezydenta. "Trzeba te opłaty wyciąć z rachunków"
Pieniądze
Mark Zuckerberg
Aż 10 procent dochodów Mety to podejrzane reklamy
Tech
GTA 6
Premiera znów przesunięta. Jest nowy termin
Tech
Donald Trump
"Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia". Zwrot w sprawie rosyjskiego giganta
cyber-atak-16.jpg
Widmo dezinformacji. "Może zagrażać bezpieczeństwu dostaw energii"
Z kraju
Warszawa
NBP zmienia prognozy dla polskiej gospodarki
Z kraju
Zespół stworzył Rafał Brzoska
Brzoska: ktoś musi to wygrać i stworzyć precedens
Tech
shutterstock_224720623
Trzecia taka sytuacja w ciągu tygodnia. "Każde zgłoszenie musimy traktować poważnie"
Donald Trump
"To nigdy nie powinno się zdarzyć w Ameryce". Decyzja sądu
shutterstock_2623121045
Potężne pieniądze dla Muska. Są warunki
Tech
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
Ubezpieczenie OC samochodu
Prezydent wetuje jedną z ustaw deregulacyjnych. Chodzi o ubezpieczenia
Pieniądze
Nienadowa
Afera gruntowa w KOWR. Wicedyrektor kupił działkę tanio, "potem sprzedał za miliony"
Z kraju
Stal, przemysł stalowy, Niemcy, Thyssenkrupp
"Kryzys zagrażający jego istnieniu". Kluczowa branża dla niemieckiej gospodarki ma problemy
Najnowsze
Kontrole Shein
Wielka akcja na paryskim lotnisku, paczki z Shein na celowniku. "Otworzymy wszystkie"
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki z projektem ustawy o obniżce cen prądu
Z kraju
Leszek Kłosiński
Nie żyje Leszek Kłosiński. Polski biznesmen zginął podczas wakacji
Z kraju
shutterstock_2249385239
Podatek dla banków po poprawkach Senatu. Niższe stawki dla niektórych uczestników rynku
Pieniądze
shutterstock_2062908059
Szef chatbot, czyli prezes dostępny 24/7
Tech
Stacja PKP Międzylesie
Pracownicy bili na alarm. Jest decyzja państwowej spółki
Z kraju
Klatka kluczowa-5397
Glapiński: jesteśmy już u progu celu inflacyjnego
Pieniądze
shutterstock_2688189263
 "Chiny wygrają wyścig o sztuczną inteligencję". Nvidia z reakcją na słowa CEO
Tech
pap_20090522_0L8
Mniejsze wpływy rosyjskiego budżetu. Firmy naftowe odpowiedzialne za spadki
krakow shutterstock_2565281319
Potężny spadek liczby ludności Polski. Szokująca symulacja
Z kraju
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Zmiany dla kredytobiorców. Pierwszy bank z taką ofertą
Pieniądze
gdansk shutterstock_1460207540
"Obłożenie wynosi blisko 90 procent"
Turystyka
shutterstock_2133073563
Seria awarii, kłopoty klientów. "To nie były przypadkowe ciosy"
Natalia Szostak
parking samochody shutterstock_1968638431
Wielki koncern po pożarach wzywa do serwisu. "Parkujcie na zewnątrz"
Moto
American Airlines Airbus A321 Dallas Fort Worth lotnisko - Markus Mainka AdobeStock_626810222_Editorial_Use_Only
Tysiące lotów będą znikać każdego dnia. "Zobaczycie masowy chaos"

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica