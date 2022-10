Rządowy limit ceny prądu "o 300 procent wyższy niż obecnie obowiązujący"

Mamy zapewnienie, że będzie ustalona cena maksymalna dla samorządów. Nie jesteśmy do końca zadowoleni, bo mówi się o kwocie blisko 800 złotych za megawatogodzinę, co w niektórych przypadkach oznacza wzrost o 300 procent - przekazali samorządowcy po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim.

Szef rządu we wtorek rano spotkał się w KPRM z samorządowcami z Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich; głównym tematem rozmów była kwestia cen energii i dystrybucji węgla.

- Spotkanie z premier ( Mateuszem) Morawieckim dotyczyło przede wszystkim dwóch kwestii. Pierwsza to sprawy związane z energią elektryczną i wysokimi taryfami, cenami, które są narzucane przez spółki Skarbu Państwa samorządom. Jak państwo dobrze wiedzą, podwyżki są nawet o 600, 800, 1000 procent. Drugi temat, to jest kwestia zaangażowania samorządów w dystrybucję węglem - pomoc państwu w tym zakresie - mówił na konferencji Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa.

Ceny energii dla samorządów

- Jeżeli chodzi o energię elektryczną dostaliśmy zapewnieni, że również będziemy konsultować ustawę, która jest w trakcie procedowania. Mamy zapewnienie, że będzie ustalona cena maksymalna dla samorządowców. Nie jesteśmy do końca zadowoleni, bo mówi się o kwocie blisko 800 złotych (za MWh - red.). To też jest często, na przykład w przypadku Ciechanowa, cena o 300 procent wyższa niż obecnie obowiązująca - stwierdził Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Dodał, że szczegóły dotyczące projektu ustawy samorządowcy mają uzyskać w ciągu 24 godzin. - Ceny regulowane, maksymalne mają mieć też mali i średni przedsiębiorcy, co dla nas jest również niezwykle istotne, bo dotyka właśnie nas - samorządowców. Myślę, że jest ważne, że doszliśmy do tego porozumienia - powiedział Chęciński. Wyjaśnił, że regulacja będzie na rok.

Jak podano w założeniach do ustawy opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych rządu , od 1 grudnia do końca 2023 roku maksymalna cena prądu dla podmiotów wrażliwych i mikro, małych i średnich firm będzie wynosić 785 złotych za megawatogodzinę (MWh), a dla gospodarstw domowych powyżej określonych wcześniej limitów zużycia zostanie ustalona na 699 zł/MWh.

Dystrybucja węgla

- Strona samorządowa, jak i strona rządowa (...) zgodziliśmy się co do tego, że na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa samorządy i spółki komunalne tego rodzaju działań realizować nie mogą - powiedział Krzysztof Kosiński, odnosząc się do udziału samorządów w handlu węglem.