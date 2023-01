Dyrektor URE: Polska nie jest w pełni bezpieczna, jeżeli chodzi o dostawy gazu

Kozak: ciepła zima nas uratowała

- To co będzie decydować o bezpieczeństwie państwa, to magazyny. My ich mamy trochę za mało. Musimy zwrócić uwagę na ich rozbudowę - dodała Kozak. Jak wskazała, obecnie gazu wystarcza, ale o ok. 20 proc. obniżyło się zużycie.

Mechanizm do zmiany

- Gdy się popatrzy na wyniki aukcji rynku mocy, jak funkcjonuje rynek mocy w Polsce, jakie są jego koszty i co przyniósł, to myślę, że mechanizm jest do zmiany. (...) Rynek mocy co do zasady zagwarantował bezpieczeństwo, bo bez dodatkowych środków istniejące jednostki by się wyłączały. (..) Czy jednak stać nas na to, by dopłacać takie sumy jednostkom istniejącym? - powiedziała, dodając, że potrzebne są mechanizmy wspierające nowe jednostki.