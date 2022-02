Dymisja ministra finansów Tadeusza Kościńskiego

Dymisja Tadeusza Kościńskiego

Kim jest Tadeusz Kościński?

Od 27 listopada 2015 roku do 15 stycznia 2018 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 16 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Od 1 lipca 2019 roku do 15 listopada 2019 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów.

Ministrowie finansów

Polski Ład

Podatkowa część Polskiego Ładu weszła w życie 1 stycznia tego roku. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł.