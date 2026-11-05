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Dwóch członków RPP odchodzi. Senat szykuje głosowanie

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NBP
Donald Tusk o złożeniu kontrasygnaty pod składem zarządu NBP
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP
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Senat ma w piątek głosować nad odwołaniem z Rady Polityki Pieniężnej Przemysława Litwiniuka i Ludwika Koteckiego - przekazał przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina. Obaj złożyli rezygnacje w związku z planowanym wejściem do zarządu banku centralnego.

W czwartek na stronie internetowej Senatu opublikowano dwa wnioski marszałka izby wraz z projektami uchwał w sprawie odwołania Przemysława Litwiniuka i Ludwika Koteckiego z funkcji członków Rady Polityki Pieniężnej. Dokumenty przygotowano w związku ze złożonymi przez nich rezygnacjami.

- Wnioski będą rozpatrywane na posiedzeniu komisji w dniu jutrzejszym o godz. 8. (...) Przychylimy się do ich rezygnacji i wtedy Senat odwołuje. Raczej na pewno będzie to jutro. Nie ma tego w obecnym porządku obrad Senatu, podobnie jak posiedzenia komisji, ale raczej na pewno zostanie to włączone - powiedział Kleina.

Ludwik Kotecki
Ludwik Kotecki
Źródło zdjęcia: Tomasz Waszczuk/PAP
Przemysław Litwiniuk
Przemysław Litwiniuk
Źródło zdjęcia: TVN24

Rezygnacja z członkostwa w RPP jest konieczna, ponieważ przepisy nie pozwalają na łączenie tej funkcji z innymi stanowiskami w NBP, w tym z członkostwem w zarządzie banku centralnego.

Bieżące posiedzenie Senatu odbywa się w dniach 4-6 listopada. Przewodniczący komisji zapewnił również, że izba dochowa trzymiesięcznego terminu na powołanie nowych członków RPP.

Czterech kandydatów do zarządu NBP

We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że zgodnie z rekomendacją ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego złożył kontrasygnatę pod wnioskiem prezydenta o powołanie czterech członków zarządu NBP.

Wnioski dotyczą trzech obecnych członków RPP: powołanych przez Senat Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka, powołanego przez prezydenta Marcina Zarzeckiego, a także byłej wiceprezes NBP w latach 2020-2026 Marty Kightley.

Zgodnie z ustawą o NBP, uzupełnienie składu Rady na miejsce opróżnione z powodu zrzeczenia się funkcji przez członka RPP organy powołujące dokonują nie później niż trzy miesiące od odwołania członka Rady.

Procedura wyboru nowych członków RPP

Zgodnie z regulaminem Senatu wniosek w sprawie powołania członka RPP zgłosić może grupa co najmniej siedmiu senatorów. Marszałek Senatu ustala i podaje do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składanie wniosków tak, aby okres składania wniosków był nie krótszy niż 14 dni i aby wnioski były składane nie później niż 30 dni od dnia odwołania członka RPP. Marszałek Senatu kieruje wnioski do właściwych komisji w celu zaopiniowania.

Senat powołuje i odwołuje członków RPP bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

W skład RPP wchodzi przewodniczący, którym jest prezes NBP, oraz dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat.

Źródło: PAP
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Tagi:
NBPRPPSenat
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