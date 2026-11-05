Dwóch członków RPP odchodzi. Senat szykuje głosowanie
W czwartek na stronie internetowej Senatu opublikowano dwa wnioski marszałka izby wraz z projektami uchwał w sprawie odwołania Przemysława Litwiniuka i Ludwika Koteckiego z funkcji członków Rady Polityki Pieniężnej. Dokumenty przygotowano w związku ze złożonymi przez nich rezygnacjami.
- Wnioski będą rozpatrywane na posiedzeniu komisji w dniu jutrzejszym o godz. 8. (...) Przychylimy się do ich rezygnacji i wtedy Senat odwołuje. Raczej na pewno będzie to jutro. Nie ma tego w obecnym porządku obrad Senatu, podobnie jak posiedzenia komisji, ale raczej na pewno zostanie to włączone - powiedział Kleina.
Rezygnacja z członkostwa w RPP jest konieczna, ponieważ przepisy nie pozwalają na łączenie tej funkcji z innymi stanowiskami w NBP, w tym z członkostwem w zarządzie banku centralnego.
Bieżące posiedzenie Senatu odbywa się w dniach 4-6 listopada. Przewodniczący komisji zapewnił również, że izba dochowa trzymiesięcznego terminu na powołanie nowych członków RPP.
Czterech kandydatów do zarządu NBP
We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że zgodnie z rekomendacją ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego złożył kontrasygnatę pod wnioskiem prezydenta o powołanie czterech członków zarządu NBP.
Wnioski dotyczą trzech obecnych członków RPP: powołanych przez Senat Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka, powołanego przez prezydenta Marcina Zarzeckiego, a także byłej wiceprezes NBP w latach 2020-2026 Marty Kightley.
Zgodnie z ustawą o NBP, uzupełnienie składu Rady na miejsce opróżnione z powodu zrzeczenia się funkcji przez członka RPP organy powołujące dokonują nie później niż trzy miesiące od odwołania członka Rady.
Procedura wyboru nowych członków RPP
Zgodnie z regulaminem Senatu wniosek w sprawie powołania członka RPP zgłosić może grupa co najmniej siedmiu senatorów. Marszałek Senatu ustala i podaje do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składanie wniosków tak, aby okres składania wniosków był nie krótszy niż 14 dni i aby wnioski były składane nie później niż 30 dni od dnia odwołania członka RPP. Marszałek Senatu kieruje wnioski do właściwych komisji w celu zaopiniowania.
Senat powołuje i odwołuje członków RPP bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
W skład RPP wchodzi przewodniczący, którym jest prezes NBP, oraz dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat.