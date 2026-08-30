Z kraju Padły dwie szóstki w Lotto Plus Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Ryszard Petru: przedsiębiorcy są przerażeni tymi zmianami podatkowymi Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W sobotę, 29 sierpnia w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 8, 18, 23, 38, 41 i 44.

Szóstka nie padła, zatem w najbliższym losowaniu, które odbędzie się we wtorek, 1 września, do wygrania będzie 10 mln zł.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

W trakcie losowania padło 48 piątek - każda o wartości 10 539,10 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 5, 8, 14, 19, 21 oraz 34. W przypadku tej gry padły dwie szóstki, za które Totalizator Sportowy wypłaci po milionie złotych.

Jak podało lotto.pl, odnotowano także 30 piątek - każda o wartości 3500 zł.

>>>Bukmacherzy pod lupą UOKiK-u

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 proc.

Na kuponie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Blik wprowadza blokadę. Tych transakcji nie zrobisz

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.