Z kraju Zmiany w kalendarzu polskich świąt. Są plany resortu Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Generał Kukuła: wojsko ma za zadanie uzupełnić luki, które powstały w ciągu niemal 30 lat Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Defilady z okazji Święta Wojska Polskiego odbywają się od 2007 roku, zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego wielu Polaków uważa Święto Wojska Polskiego za święto państwowe. W świetle obowiązujących przepisów nie ma ono jednak takiego statusu.

Bez obowiązku wywieszania flag

Jak podkreśliła "Rzeczpospolita", obecnie 15 sierpnia nie ma obowiązku wywieszania flagi państwowej z okazji Święta Wojska Polskiego. Resort kultury zamierza to zmienić, ustanawiając w drodze ustawy święto państwowe upamiętniające Bitwę Warszawską.

W piśmie skierowanym do Sejmu ministerstwo nie wskazało jednak konkretnej nazwy nowego święta. Mogłoby ono zostać ustanowione jako Dzień Bitwy Warszawskiej, choć pod uwagę może być brane również inne określenie.

Sprawa wyszła na jaw podczas prac nad petycją skierowaną do Sejmu przez jednego z radnych Dąbrowy Górniczej. Jej autor zwrócił uwagę, że na stronach internetowych MKiDN znajduje się wykaz 18 świąt, podczas których organy administracji rządowej i samorządowej mają obowiązek wywieszania flagi państwowej, lecz brakuje tam Święta Wojska Polskiego.

To symboliczna zmiana

Planowana zmiana byłaby dla większości Polaków praktycznie nieodczuwalna, miałaby jednak istotny wymiar symboliczny. Dzień 15 sierpnia nadal pozostawałby wolny od pracy - formalnie ze względu na święto kościelne. Najprawdopodobniej w dalszym ciągu organizowane byłyby również defilady wojskowe.

"W resorcie kultury trwają prace nad projektem ustawy o znakach Państwa i Narodu Polskiego, która w kompleksowy sposób ureguluje kwestie dotyczące symboliki państwowej. MKiDN planuje również podjęcie prac legislacyjnych obejmujących uporządkowanie kwestii związanych ze świętami państwowymi" - poinformował cytowany przez "Rz" wiceminister Maciej Wróbel.

Jak dodał: "w tym kontekście należałoby się zgodzić z postulatem, aby wprowadzić w formie ustawowej święto państwowe pod nazwą upamiętniającą rocznicę Bitwy Warszawskiej".

Według ustaleń "Rz" resort przymierza się także do zmiany obchodzonego dnia 2 maja Dnia Flagi. Rozważana jest bowiem możliwość rozszerzenia tego święta na Dzień Flagi i Orła Białego. Obecnie nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy.