Dwa nowe letnie połączenia lotnicze z Polski

"Ryanair (...) dziś, 6 kwietnia, ogłosiła 2 nowe trasy z Gdańska na Kretę oraz na Santorini (oba połączenia realizowane będą dwa razy w tygodniu) oraz zwiększenie częstotliwości lotów z Warszawy Modlin na Majorkę do 3 tygodniowo (+ jeden lot)" - poinformował w komunikacie Ryanair.

Nowe trasy u innych przewoźników

Kilka dni temu uruchomienie nowych letnich tras zapowiedział też Wizz Air . Linia lotnicza wyjaśniła, że w te wakacje będzie można polecieć węgierską linią z Lublina i Poznania do Splitu oraz z Warszawy do Palmy na Majorce

Od 3 listopada br. biuro Itaka uruchomi z lotniska Katowice kolejne dalekodystansowe bezpośrednie połączenie czarterowe: na Malediwy. Obecnie z tego portu lotniczego można też polecieć z biurami podróży m.in. do Meksyku i na Dominikanę. Połączenie będzie realizowane należącym do PLL LOT Boeingiem 787-9 Dreamliner.

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, opublikowanych pod koniec stycznia, w pierwszym półroczu ubiegłego roku najwięcej pasażerów w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym obsłużył Ryanair. Było to ponad 2,2 mln osób. Na drugim miejscu były Polskie Linie Lotnicze LOT - ponad 2 mln pasażerów. Wizz Air obsłużył ok. 1,7 mln pasażerów, co dało mu trzecią pozycję na liście.