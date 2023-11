Dwa deficyty. Wiceminister finansów komentuje

Wszyscy raportujemy w identyczny sposób do Komisji Europejskiej i robimy tak od zawsze - stwierdził w "Tak jest" w TVN24 wiceminister finansów Artur Soboń, pytany o kwestię pisma wysłanego przez rząd do Brukseli, w którym deficyt sektora finansów publicznych oszacowano na 192 miliardy złotych. Poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk zapowiedział, że nowy koalicyjny rząd zacznie sprawowanie władzy "od gruntownej kwerendy" między innymi w Ministerstwie Finansów.

Cezary Tomczyk przypomniał, że KO zadeklarowało przed wyborami sto konkretów "po to, by je realizować". - Zaczniemy na pewno od gruntownej kwerendy w Ministerstwie Finansów, żeby zobaczyć między innymi, jak pan i pana koledzy pracowali w tych wszystkich resortach - dodał.

- Ja już, szczerze mówiąc, nie mogę się tego doczekać, bo wielu ludzi dzisiaj chce, żeby rząd, który przychodzi, był tym rządem z wyboru. Ja bym chciał, byśmy sobie to jasno uzmysłowili. Państwo stracili mandat do rządzenia - stwierdził poseł PO .

- Więc jeszcze raz zapytam pana, dlaczego dzisiaj rozdajecie nagrody, dlaczego dzisiaj uruchamiacie nowe konkursy, skoro straciliście mandat do rządzenia? Byłem wówczas rzecznikiem rządu, w 2015 roku, gdy prezydent Andrzej Duda zwrócił się z apelem, by nie podejmować żadnych działań, bo tutaj jest nowy świeży mandat społeczny - mówił Tomczyk, nawiązując do wygranych przez PiS osiem lat temu wyborów.

Jaki deficyt?

- Jeśli mówimy o długu całego sektora GG (ang. general goverment - deficyt sektora finansów publicznych - przyp. red.), czyli długu takiego, to obejmuje wszystko, i samorządy, i budżet, i fundusze i tak dalej. Wszystkie państwa mają różny kształt konsolidacji budżetu centralnego i budżetów lokalnych i nie ma tutaj jednego sposobu, który byłby identyczny we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Dlatego UE wymyśliła, Komisja Europejska, słusznie zresztą, że aby porównywać jabłka do jabłek, że wszyscy raportujemy w identyczny sposób do Komisji Europejskiej i robimy tak od zawsze - powiedział wiceminister Soboń.