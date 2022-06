Ważna zmiana dla telewidzów. Ruszył ostatni etap

W poniedziałek ruszył ostatni etap zmiany standardu nadawania TV naziemnej. Zmiana dotyczy czterech województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W piątek TVN, Polsat, TV Puls i Kino Polska wydały wspólne oświadczenie dotyczące zmiany standardu nadawania naziemnych stacji telewizyjnych.

Zaplanowana na ten rok przez Komisję Europejską zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, polegająca na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC, jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Nowy standard telewizji naziemnej umożliwi dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku.

Cztery etapy

Cały proces przejścia na nowy standard został podzielony na cztery etapy. Pierwszy etap – od 28 marca 2022 r. – objął województwa dolnośląskie i lubuskie. Drugi etap – od 25 kwietnia 2022 r. – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Trzeci – od 23 maja 2022 r. zrealizowano w łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpacki, śląskim i w świętokrzyskim. 27 czerwca ruszył czwarty i ostatni etap, w województwach: mazowieckim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Dla części gospodarstw domowych zmiana standardu wiąże z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia wcześniej użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej. W związku z tym znowelizowano ustawę o wsparciu gospodarstw domowych. Ustanowiła ona świadczenie w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej za zakup dekodera i 250 zł dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego, jaki jest niezbędny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

Wspólne oświadczenie nadawców komercyjnych

W związku z agresją rosyjską na Ukrainę i prowadzeniem przez agresora działań dezinformacyjnych minister spraw wewnętrznych i administracji zawnioskował do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z apelem o opóźnienie do końca 2023 r. procesu zmiany standardu nadawania w przypadku Multipleksu MUX-3, który emituje kanały TVP. UKE przychylił się do wniosku.

"27 czerwca zakończy się proces zmiany częstotliwości i standardu nadawania naziemnych stacji telewizyjnych – z DVB-T na DVB-T2. W wyniku decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji inaczej potraktowano telewizje prywatne, a inaczej telewizję publiczną, która w przeciwieństwie do nadawców komercyjnych nie musi przechodzić na nowy standard nadawania DVB-T2" - napisano w oświadczeniu.

"Oznacza to, że proces refarmingu i zmiany standardu nadawania został przeprowadzony w sposób znacząco odmienny od ustaleń poczynionych w ostatnich 2 latach w gronie nadawców, UKE, KRRiT oraz Ministerstwa Cyfryzacji. W efekcie około 2,5 mln widzów pozostaje bez możliwości odbierania ogólnodostępnych kanałów Polsatu, TVN, TV Puls, Kino Polska oraz wielu innych" - czytamy w oświadczeniu.

"Urządzenia, które są na półkach w sklepie, powinny spełniać ten wymóg"

- Telewidzowie korzystający z naziemnej telewizji cyfrowej, którzy nie dysponują urządzeniem lub telewizorem pozwalającym odbierać nowy sygnał DVB-T2/HEVC, muszą albo wymienić telewizor albo kupić dekoder do odbioru telewizji cyfrowej - przypominał na antenie TVN24 Maciej Staszak, ekspert do spraw mediów i wiceprezes Emitel S.A.

- Wszystkie urządzenia, które są na półkach w sklepie, powinny spełniać ten wymóg, dlatego że od dwóch lat istnieje rozporządzenie w Polsce, które mówi, że tylko i wyłącznie urządzenia, które umożliwiają odbiór DVB-T2/HEVC mogą być sprzedawane. W związku z tym powinniśmy bez obaw dokonać zakupu - powiedział ekspert.

Dodał też: - Można skorzystać z bonu, który został przewidziany, w wysokości 100 złotych. Ten bon można przeznaczyć na zakup dekodera, który mniej więcej tyle kosztuje. Jest też bon na telewizor, jego wartość - 250 złotych. Myślę, że za 250 złotych telewizora nie kupimy. W związku z tym, jeżeli ktoś nie chciałby dopłacać do tej operacji, to sugeruję zakup dekodera.

Staszak wyjaśnił, że Emitel "jest partnerem nadawców, którzy odpowiadają za to, żeby sygnał docierał do widzów", a jego zdaniem 2-letnia operacja przejścia z jednego sygnału na drugi "przeszła bardzo sprawnie", mimo tego, że "utrzymywaliśmy i utrzymujemy dwa różne systemy". - To, co zostało zaplanowane przez blisko dwa lata, bo ten proces planowaliśmy od blisko dwóch lat, do tej pory przebiega bez żadnych uwag od strony technicznej - podkreślił.

Wyjaśnił, że Emitel odpowiadał, by ten "proces przebiegł bez żadnych przerw, bez żadnych uwag i z tej perspektywy wszystko działało i działa bardzo dobrze" i ma nadzieję, że "ostatnie przełączenie, które będzie miało miejsce w poniedziałek również zakończy się sukcesem".

