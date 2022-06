Rządowa telewizja dłużej w starym standardzie. Decyzja UKE

Zaplanowana na ten rok przez Komisję Europejską zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, polegająca na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC, jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Nowy standard telewizji naziemnej umożliwia dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku.

Decyzja UKE - odroczenie zmiany standardu telewizji

20 czerwca 2022 roku prezes UKE Jacek Oko wydał decyzję, za sprawą której w przypadku multipleksu MUX3 "zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia 1 stycznia 2024 r.".

Oznacza to, że telewizja rządowa będzie mogła nadawać dłużej w dotychczasowym standardzie w ramach MUX3 (MUX3 tworzą programy: Telewizja Polska I, Telewizja Polska II, program regionalny, TVP Polonia oraz inne programy nadawane przez Telewizję Polską S.A., na które Telewizja Polska S.A. uzyska koncesję oraz usługi dodatkowe).

Decyzja UKE to reakcja na wniosek złożony 22 marca 2022 r. przez MSWiA. Jak czytamy w decyzji, we wniosku zwrócono uwagę "na wystąpienie okoliczności (...) prowadzących do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, wynikających z napaści Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy oraz eskalacji działań dezinformacyjnych o zasięgu międzynarodowym".