Reporterzy Bez Granic o wyjątku przy zmianie standardu telewizji w Polsce. "Umotywowany politycznie środek"

Pod koniec czerwca zakończono w Polsce zmianę standardu nadawania telewizji naziemnej. W związku z tym organizacja Reporterzy Bez Granic zaapelowała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, by zainterweniował w sprawie zgody dla telewizji państwowej na nadawanie w starym standardzie naziemnym. Według Reporterów Bez Granic jest to "umotywowany politycznie środek".

Zmiana sposobu nadawania telewizji naziemnej - wyjątek

Jednocześnie 20 czerwca 2022 roku prezes UKE Jacek Oko na wniosek MSWiA wydał decyzję, za sprawą której w przypadku multipleksu MUX3 "zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia 1 stycznia 2024 r.". Oznacza to, że telewizja rządowa będzie mogła nadawać dłużej w dotychczasowym standardzie w ramach MUX3 (MUX3 tworzą programy: Telewizja Polska I, Telewizja Polska II, program regionalny, TVP Polonia oraz inne programy nadawane przez Telewizję Polską S.A., na które Telewizja Polska S.A. uzyska koncesję oraz usługi dodatkowe).

Dla osób bez odpowiedniego telewizora lub dekodera oznacza to dostęp wyłącznie do kanałów telewizji państwowej. Według danych Krajowego Instytutu Mediów wynika, że 1,32 mln gospodarstw domowych nie posiada telewizorów lub tunerów, które pozwalałyby na odbiór w standardzie DVB-T2/HEVC, co może oznaczać, że nawet 2,5 mln osób utraciło dostęp do większości stacji prywatnych.