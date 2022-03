Nowy standard nadawania cyfrowej telewizji naziemnej. Zmiany od poniedziałku

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę , która doprecyzowuje krąg osób uprawnionych do świadczenia i ustanawia dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera. Program ma być realizowany do końca 2022 r.

DVB-T2 z kodekiem HEVC - odpowiedni telewizor lub dekoder

Jego zdaniem samodzielne podłączenie takiego dekodera również nie jest trudne. - To pudełko mniejsze od magnetowidu: z jednej strony podłącza się do niego antenę, z drugiej strony wychodzi kabel, który podłącza się do telewizora. Wtyczki trudno pomylić. W zasadzie każdy będzie w stanie to zrobić. Co więcej, jeżeli kupi się droższy dekoder, to będzie można go również podłączyć do internetu i korzystać z telewizji hybrydowej - podkreślał.