Dofinansowanie na zakup dekodera. Ruszyła rejestracja dla sprzedawców

Ruszyła rejestracja dla sprzedawców do rządowego programu dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego - podał w czwartek Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ma to związek ze zmianą standardu nadawania telewizji.

Jak poinformował wydział, rejestracja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż urządzeń tj. dekoderów i telewizorów przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie DVB-T2/HEVC. Od 9 marca 2022 r. przedsiębiorcy mogą złożyć na platformie GOV.pl wniosek online o rejestrację w rządowym programie dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego.

DVB-T2/HEVC. Dopłaty do zmiany sprzętu tylko w niektórych sklepach

Jak podaje Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM, do programu może przystąpić przedsiębiorca, który sprzedaje odbiorniki cyfrowe, spełniające wymagania techniczne i eksploatacyjne, jest czynnym podatnikiem VAT lub jest zwolniony z podatku VAT, ma siedzibę na terytorium Polski, państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Wydział przypomniał, że program dofinansowania ma na celu wsparcie gospodarstw domowych w wymianie sprzętu na taki, który umożliwi im odbiór telewizji w nowym, lepszym standardzie DVB-T2/HEVC. Realizacja przyznanych świadczeń w programie dofinansowania będzie możliwa wyłącznie w sklepach internetowych i stacjonarnych przedsiębiorców, którzy zarejestrują się i przystąpią do programu.

Parlament Europejski i Rada zobowiązały państwa członkowskie UE do udostępnienia pasma 700 MHz (zakres 694–790 MHz) na potrzeby usług szerokopasmowych do 30 czerwca 2020 r. lub w uzasadnionych przypadkach najpóźniej do 30 czerwca 2022 r. Zmiana zakresu częstotliwości (470–694 MHz zamiast 470–790 MHz) umożliwi podniesienie standardu usług na wyższy poziom. W Polsce zmiana standardu nastąpić ma w czterech etapach: etap 1 – od 28 marca 2022 r.; etap 2 – od 25 kwietnia 2022 r.; etap 3 – od 23 maja 2022 r. oraz etap 4 – od 27 czerwca 2022 r.

DVB-T2/HEVC - dofinansowanie w wysokości 100 złotych

W Polsce obowiązuje specjalna ustawa o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych z zakupem odbiornika cyfrowego, który umożliwi odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC. Dla części gospodarstw domowych zmiana standardu będzie się bowiem wiązać z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.

Zgodnie z ustawą świadczenie dla jednego gospodarstwa domowego – w wysokości 100 zł – będzie przyznawane na wniosek składany przez osobę uprawnioną przy pomocy formularza elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na stronie internetowej. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można także składać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokonywanie płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia będzie możliwe do 31 grudnia 2022 r.

