Ważna zmiana dla telewidzów. Od poniedziałku w kolejnych pięciu regionach

DVB-T2/HEVC - kogo dotyczą zmiany?

Oznacza to, że telewidzowie w województwach: kujawsko–pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, niemal całym pomorskim i w północno-zachodniej części Mazowsza zyskają dostęp w swoich telewizorach do lepszej jakości obrazu i dźwięku, a niebawem – hybrydowych usług i większej liczby programów.

"To za sprawą planowanego w poniedziałek uruchomienia w tych regionach nowego cyfrowego sygnału nadawania – DVB-T2/HEVC. Do jego odbioru trzeba mieć odpowiednio przystosowany odbiornik telewizyjny" – zaznacza Związek Cyfrowa Polska i przypomina o możliwości skorzystania z 250 zł rządowej dopłaty do zakupu nowego telewizora.