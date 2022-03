Dofinansowanie do zakupu telewizora. Jest podpis prezydenta

Dofinansowanie do telewizora i odbiornika

"Nie chodzi o sytuację, w której gospodarstwo domowe nominalnie nie dysponuje środkami, które może przeznaczyć na zakup stosownego urządzenia, tylko o sytuację, w ramach której bez pomocy przewidzianej ustawą gospodarstwo to, z uwagi na konieczność poświęcenia innej podstawowej potrzeby życiowej, może być zmuszone do rezygnacji z dostępu do telewizji naziemnej" - wskazano. Takiej sytuacji, jak dodano, ma przeciwdziałać zmiana wprowadzana do ustawy z dnia 24 lutego 2022 r.