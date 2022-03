Jest decyzja w sprawie dofinansowania do zakupu telewizora

Sejm uchwalił w środę przepisy przewidujące 250 zł dofinansowania do zakupu telewizora w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji. Ustawa trafi teraz do Senatu. W związku z przejściem na nowy standard nadawania możliwe jest także dofinansowanie w wysokości 100 złotych na zakup dekodera.

Dofinansowanie do telewizora i odbiornika

Sejm uchwalił ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej 24 lutego br. Ustanowiła ona świadczenie w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej za zakup dekodera lub odbiornika telewizyjnego. Uchwalona w środę nowela doprecyzowuje krąg osób uprawnionych do świadczenia i ustanawia dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera. Program ma być realizowany do końca 2022 r.