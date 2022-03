Ważna zmiana dla telewidzów staje się faktem. Rusza pierwszy etap

Cyfrowa telewizja naziemna (DVB-T) została uruchomiona w Polsce w 2013 roku. To właśnie wtedy rozpoczęło się cyfrowe nadawanie programów naziemnych. Teraz DVB-T zostanie zastąpiony przez DVB-T2/HEVC, czyli naziemną telewizję cyfrową drugiej generacji. HEVC to standard umożliwiający odbiór telewizji w lepszej jakości.

Nowy standard nadawania będzie obejmować multipleksy darmowej naziemnej telewizji cyfrowej (MUX). Multipleksy to pakiety programów telewizyjnych i dodatkowych usług TV, które obejmują takie programy telewizyjne jak: TVN, TVN7 czy TTV.

Nowy standard telewizji naziemnej - etapy

Terminy wprowadzania nowego standardu różnią się w zależności od gminy i danego multipleksu. Na stronie KPRM Cyfryzacja można skorzystać z wyszukiwarki , która umożliwia sprawdzenie terminu zmiany w swojej okolicy. W pierwszej kolejności, od poniedziałku 28 marca, zmiana standardu nadawania obejmie ok. 250 gmin w południowo-zachodniej części kraju, m.in. Wrocław, Legnicę i Wałbrzych.

Po zakończeniu tego procesu każdy odbiorca będzie miał dostęp do telewizji nowej generacji DVB-T2, zarówno jeśli chodzi o obecnie nadawane programy jak i nowe, planowane.

Nowa jakość będzie oznaczała dostęp do kanałów wysokiej i bardzo wysokiej rozdzielczości - FHD i 4k (Ultra HD). Po zmianach widzowie otrzymają również dostęp do większej liczby bezpłatnych programów tematycznych.

Dofinansowanie do zakupu telewizora lub dekodera

Istnieje możliwość skorzystania z rządowego programu dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora . Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, których telewizory nie odbierają nowego sygnału nadawania darmowej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, a ich sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne poniesienie kosztów zakupu nowego sprzętu.

Ustanowiono dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera. Program ma być realizowany do końca 2022 roku.