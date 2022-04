Ważna zmiana dla telewidzów. "Otwierają się nowe możliwości"

W Polsce trwa zmiana standardu naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC. - Zmiany dotyczą 1/3 gospodarstw domowych, korzystających tylko z naziemnej telewizji cyfrowej. Polegają na tym, że kanały naziemnej telewizji cyfrowej mogą być nadawane w nowej lepszej jakości - mówił w programie "Wstajesz i Weekend" w TVN24 Maciej Staszak, ekspert do spraw mediów, wiceprezes Emitel S.A.

Cyfrowa telewizja naziemna (DVB-T) została uruchomiona w Polsce w 2013 roku. To właśnie wtedy rozpoczęło się cyfrowe nadawanie programów naziemnych. Teraz DVB-T zostanie zastąpiony przez DVB-T2/HEVC, czyli naziemną telewizję cyfrową drugiej generacji. HEVC to standard umożliwiający odbiór telewizji w lepszej jakości.

Nowy standard nadawania obejmuje multipleksy darmowej naziemnej telewizji cyfrowej (MUX). Multipleksy to pakiety programów telewizyjnych i dodatkowych usług TV, które obejmują takie programy telewizyjne jak: TVN, TVN7 czy TTV.

DVB-T2/HEVC - kogo dotyczą zmiany?

- Zmiany dotyczą 1/3 gospodarstw domowych, korzystających tylko z naziemnej telewizji cyfrowej. Polegają na tym, że kanały naziemnej telewizji cyfrowej mogą być nadawane w nowej lepszej jakości, jakości High Definition. Otwierają się nowe możliwości, tych kanałów może być więcej - mówił Staszak.

Może się okazać, że aby odbierać kanały w nowym standardzie trzeba będzie wymienić albo dekoder do naziemnej telewizji cyfrowej albo wymienić telewizor. - Kupując nowe urządzenie należy sprawdzić czy pojawiają się te dwa tajemnicze słowa czyli DVB-T2 i HEVC - podkreślił ekspert.

Zaznaczył jednak, że już od kilku lat w sklepach w Polsce dostępne są urządzenia, które są sprzedawane już w nowej technologii i w związku z tym te zmiany nie dotyczą wszystkich. - Dotyczą tych, którzy mają bardzo stare odbiorniki. Można sięgnąć do instrukcji obsługi, jeżeli takowa jest i sprawdzić czy urządzenie jest gotowe na ten standard. A jeżeli nie ma instrukcji, to wielu producentów sprzętu wprowadziło w swoich wyszukiwarkach internetowych miejsce, gdzie można wpisać model swojego telewizora i sprawdzić czy urządzenie jest gotowe na zmiany - wyjaśniał gość TVN24.

Przypomniał, że od dwóch lat obowiązuje w Polsce rozporządzenie, które uniemożliwia sprzedawania urządzeń do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej niezgodnymi ze standardem pojawiającym się w tym roku. Ale - jak zaznaczył - można sobie wyobrazić, że na rynku pojawili się nieuczciwi sprzedawcy, wprowadzający urządzenia, które nie są zgodnie ze standardem. - Słyszeliśmy takie przypadki, kiedy były sprzedawane urządzenia gotowe do DVB-T2, ale nie gotowe do HEVC - mówił.

Dofinansowanie do zakupu telewizora lub dekodera

Osoba, które posiada telewizor, który nie jest przygotowany do nowego standardu powinna zaopatrzyć się w nowy dekoder lub wymienić telewizor. - Rząd zaproponował możliwość dofinansowania tego typu przedsięwzięcia. Pojawił się bon w wysokości 100 złotych na zakup dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej lub dopłata w postaci 250 złotych do zakupu telewizora - tłumaczył.

Jak mówił ceny dekoderów wahają się od 80 złotych do 200 złotych. - Taki podstawowy dekoder umożliwiający korzystanie z naziemnej telewizji cyfrowej powinien pokryć ten bon w wysokości 100 złotych - dodał.

Program dofinansowania ma być realizowany do końca 2022 roku.

Usług składania wniosków ruszyła 21 marca br. Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika za pośrednictwem: formularza online na platformie gov.pl lub Poczty Polskiej w tradycyjnej formie papierowej.

Po złożeniu wniosku przyznawany jest kod, który zainteresowana osoba otrzyma na podany w formularzu adres e-mail lub w postaci wydruku przekazanego przez pracownika Poczty Polskiej.

Otrzymany kod z przyznanym świadczeniem będzie można zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpiły do programu. Według informacji na dzień 23 marca br. do programu dołączyło ponad 350 przedsiębiorców, co daje obywatelom możliwość realizacji świadczenia w 1750 punktach sprzedaży. Na rządowych stronach uruchomiono wyszukiwarkę sklepów biorących udział w programie.

Nowy standard telewizji naziemnej - etapy

Terminy wprowadzania nowego standardu różnią się w zależności od gminy i danego multipleksu. Na stronie KPRM Cyfryzacja można skorzystać z wyszukiwarki, która umożliwia sprawdzenie terminu zmiany w swojej okolicy. W pierwszej kolejności, od poniedziałku 28 marca, zmiana standardu nadawania objęła ok. 250 gmin w południowo-zachodniej części kraju, m.in. Wrocław, Legnicę i Wałbrzych.

Operacja przejścia na nowy standard nadawania będzie przeprowadzana w czterech etapach. Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 roku - będzie dotyczył województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, trzeci etap - od 23 maja 2022 roku – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, zaś czwarty, od 27 czerwca 2022 roku - województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Po zakończeniu tego procesu każdy odbiorca będzie miał dostęp do telewizji nowej generacji DVB-T2, zarówno jeśli chodzi o obecnie nadawane programy jak i nowe, planowane.

Należy pamiętać, że standard DVB-T2/HEVC nie będzie wprowadzany w telewizjach satelitarnych i kablowych. Zmiany dotyczą tylko naziemnej telewizji cyfrowej.

