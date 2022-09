Ministerstwo pisało: wzrost minimalnej pensji nie powinien być zbyt gwałtowny. Po czym rząd zaskoczył podwyżką

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powinien być zbyt gwałtowny - pisał wcześniej w raporcie z konsultacji publicznych resort rodziny i opieki społecznej (MRiPS). "Takie działanie mogłoby niekorzystnie oddziaływać na gospodarkę, przyczyniając się do powstania ryzyka wystąpienia inflacji, spadku zatrudnienia lub wzrostu bezrobocia" - tłumaczono. We wtorek rząd zdecydował o podwyższeniu płacy minimalnej w stopniu większym niż pierwotnie planowano.

Rząd zdecydował o podwyżce płacy minimalnej do 3490 złotych brutto od 1 stycznia 2023 roku i do 3600 złotych brutto od 1 lipca 2023 roku. Oznacza to wzrost o 15,9 procent od stycznia i o 19,6 procent od lipca w stosunku do 2022 roku.