Duży bank w Polsce zmienia nazwę. Jest decyzja akcjonariuszy

Adam Glapiński o inflacji w Polsce
Źródło: TVN24
Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydowali o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska. To konsekwencja zmiany własnościowej - na początku stycznia Erste kupił około 49 procent akcji banku.

Zmiana marki obejmie także spółki grupy Santander Bank Polska, które mają w nazwie "Santander" (z wyłączeniem Santander Consumer Bank w Polsce, ze spółkami zależnymi, który teraz w całości należy do Grupy Santander).

Santander zmienia nazwę na Erste

- Wierzymy, że to partnerstwo przyniesie dla naszego banku, dla akcjonariuszy naszego banku, dodatkowe wartości, jak również dla naszych klientów, pracowników i w efekcie również wzmocni polską gospodarkę - powiedział podczas obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (NWZ) prezes banku Michał Gajewski.

Zgodnie z decyzją akcjonariuszy nowym członkiem rady nadzorczej (RN) zostali Peter Bosek, Alexandra Habeler-Drabek, Stefan Doerfler oraz Maurizio Poletto, czyli przedstawiciele grupy Erste. Funkcję przewodniczącego RN będzie pełnił Peter Bosek. Zmiany w składzie RN miały na celu zapewnienie udziału przedstawicieli grupy Erste w składzie rady nadzorczej banku w miejsce dotychczasowych przedstawicieli Banco Santander.

- Możemy zagwarantować, że zrobimy wszystko, aby udziałowcy byli zadowoleni i czujemy się zobowiązani aby wspierać gospodarkę Polski, tak, aby dalej rosła - powiedział podczas NWZ Peter Bosek, szef rady nadzorczej banku.

Zmiana marki

Bank rozpocznie proces zmiany marki po dokonaniu stosownych wpisów w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), dotyczących zarówno nazwy marki, jak i adresu siedziby. Według wcześniejszych informacji proces zmiany marki bank rozpocznie w drugim kwartale 2026 r.

Santander informował, że wszystkie umowy zawarte z klientami pozostaną w mocy, numery rachunków oraz numery PIN pozostaną bez zmian, a karty pozostaną aktywne do daty ich wygaśnięcia.

pc

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Szymon Pelc / Shutterstock.com

