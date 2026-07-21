Z kraju Duża sieć wycofuje partię produktu. Wykryto groźną bakterię Oprac. Jan Sowa |

Partia szynki wycofana ze sprzedaży Źródło wideo: GIS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak poinformował Główny Inspektorat Sanitarny, w wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes we wszystkich pięciu przebadanych próbkach produktu.

"Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą" - przekazał GIS.

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Partia szynki wycofywana przez sieć Carrefour

Ostrzeżenie dotyczy produktu:

nazwa produktu: Polska Gościna szynka wieprzowa w plastrach gotowana 100 g,

numer partii: 1000-188,

termin przydatności do spożycia: 24.07.2026 r.,

kod kreskowy: 5905784311098,

producent: Farmy Roztocza Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 23-415 Księżpol,

produkt wyprodukowano dla Carrefour Polska Sp. z o.o.

Producent po otrzymaniu informacji o wykrytym zagrożeniu rozpoczął procedurę wycofywania wskazanej partii z rynku. Podjął również działania mające ustalić przyczynę zanieczyszczenia produktu.

Procedurę wycofania uruchomiła także sieć Carrefour Polska. Komunikat dla klientów został zamieszczony na stronie internetowej firmy.

Produkt można zwrócić w sklepie Carrefour po okazaniu paragonu do 24 lipca 2026 roku włącznie.

Szynka wycofana ze sprzedaży Źródło zdjęcia: Główny Inspektorat Sanitarny

Szynka wycofana ze sprzedaży Źródło zdjęcia: Główny Inspektorat Sanitarny

Trwa postępowanie wyjaśniające

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju ustala stan magazynowy oraz miejsca, do których trafiła zakwestionowana partia szynki. Nadzoruje również działania prowadzone w zakładzie producenta i weryfikuje wdrażane środki naprawcze.

Trwa postępowanie, które ma wyjaśnić przyczynę wystąpienia zanieczyszczenia bakterią Listeria monocytogenes. O zagrożeniu poinformowano także organy Inspekcji Sanitarnej nadzorujące magazyny sieci Carrefour Polska.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu z rynku.

Zalecenia dla konsumentów

GIS podkreśla, że produktu objętego ostrzeżeniem nie należy spożywać.

Osoby, u których po zjedzeniu wskazanej szynki wystąpiły niepokojące objawy, powinny skontaktować się z lekarzem. Zakażenie bakterią Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy.

Do największych sieci handlowych w Polsce należą m.in.: Biedronka, Lidl, Kaufland, Dino, Żabka, Carrefour i Auchan.