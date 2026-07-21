Duża sieć wycofuje partię produktu. Wykryto groźną bakterię
Jak poinformował Główny Inspektorat Sanitarny, w wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes we wszystkich pięciu przebadanych próbkach produktu.
"Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą" - przekazał GIS.
Partia szynki wycofywana przez sieć Carrefour
Ostrzeżenie dotyczy produktu:
- nazwa produktu: Polska Gościna szynka wieprzowa w plastrach gotowana 100 g,
- numer partii: 1000-188,
- termin przydatności do spożycia: 24.07.2026 r.,
- kod kreskowy: 5905784311098,
- producent: Farmy Roztocza Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 23-415 Księżpol,
- produkt wyprodukowano dla Carrefour Polska Sp. z o.o.
Producent po otrzymaniu informacji o wykrytym zagrożeniu rozpoczął procedurę wycofywania wskazanej partii z rynku. Podjął również działania mające ustalić przyczynę zanieczyszczenia produktu.
Procedurę wycofania uruchomiła także sieć Carrefour Polska. Komunikat dla klientów został zamieszczony na stronie internetowej firmy.
Produkt można zwrócić w sklepie Carrefour po okazaniu paragonu do 24 lipca 2026 roku włącznie.
Trwa postępowanie wyjaśniające
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju ustala stan magazynowy oraz miejsca, do których trafiła zakwestionowana partia szynki. Nadzoruje również działania prowadzone w zakładzie producenta i weryfikuje wdrażane środki naprawcze.
Trwa postępowanie, które ma wyjaśnić przyczynę wystąpienia zanieczyszczenia bakterią Listeria monocytogenes. O zagrożeniu poinformowano także organy Inspekcji Sanitarnej nadzorujące magazyny sieci Carrefour Polska.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu z rynku.
Zalecenia dla konsumentów
GIS podkreśla, że produktu objętego ostrzeżeniem nie należy spożywać.
Osoby, u których po zjedzeniu wskazanej szynki wystąpiły niepokojące objawy, powinny skontaktować się z lekarzem. Zakażenie bakterią Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy.
Do największych sieci handlowych w Polsce należą m.in.: Biedronka, Lidl, Kaufland, Dino, Żabka, Carrefour i Auchan.