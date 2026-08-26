Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Duża kara. Największy bank chce ponownego rozpatrzenia

|
Nowa siedziba centrali PKO BP
Szef KNF o regulacji kryptowalut
Źródło zdj. gł.: pkobp.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Komisja Nadzoru Finansowego przekazała, że PKO Bank Polski złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej kary w wysokości 47,5 miliona złotych. Chodzi o kwestię lokat strukturyzowanych.

5 sierpnia KNF nałożyła łącznie 47,5 mln zł kar na PKO BP, o czym poinformowała w komunikacie 17 sierpnia. W środę KNF poinformowała, że bank złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie tej sprawy.

KNF nakłada dużą karę. Największy bank: nie zgadzamy się
Dowiedz się więcej:

KNF nakłada dużą karę. Największy bank: nie zgadzamy się

Kary nałożone na PKO BP

Lokaty strukturyzowane to produkt finansowy, który łączy w sobie cechy lokaty terminowej oraz inwestycji w instrumenty finansowe. Bank, jako instytucja oferująca produkt, dzieli powierzony kapitał na dwie części - np. w obligacje skarbowe oraz na zakup instrumentów pochodnych, np. opcji powiązanych z wybranym aktywem bazowym - przykładowo z akcją, indeksem giełdowym czy walutą.

PKO BP otrzymał od KNF łącznie pięć kar. W połowie sierpnia komisja informowała, że maksymalny wymiar każdej z nałożonych kar to ponad 3,8 mld zł, a decyzja nie jest prawomocna. Bank podkreślił, że nie zgadza się ze stanowiskiem komisji i skorzysta z przysługujących mu środków prawnych.

Ogromna kara dla platformy inwestycyjnej
Dowiedz się więcej:

Ogromna kara dla platformy inwestycyjnej

Rynki

Zarzuty KNF-u

Największą, wynosząca 26 mln zł karę bank otrzymał za "nieinformowanie klientów o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych na rzecz tych klientów". Zdaniem KNF-u bank nie zidentyfikował dwóch rodzajów konfliktów interesów występujących w działalności Banku.

Konflikty te wpływały jednocześnie na marże pobierane przez bank oraz na odsetki oferowane klientom. KNF oceniła jednocześnie, że sytuacje te nie stanowiłyby podstawy do zastrzeżeń, jeśli konflikty byłyby właściwie zarządzane. KNF podkreśliła, że bank - zgodnie z obowiązującym prawem - był zobowiązany do poinformowania o istniejących konfliktach interesów jeszcze przed zawarciem umowy. Przepis ten ma umożliwić klientowi podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy.

"Jest to szczególnie istotne w kontekście konfliktu interesów, który jest zagrożeniem dla zyskowności produktu finansowego dla klienta. Brak wypełnienia w tym zakresie obowiązku informacyjnego był zatem działaniem niezgodnym z najlepiej pojętym interesem klientów, a także cechującym się brakiem rzetelności i profesjonalizmu" - stwierdziła KNF.

Duży bank ukarany. Zapłaci 15 milionów złotych
Dowiedz się więcej:

Duży bank ukarany. Zapłaci 15 milionów złotych

Brak analizy

Zastrzeżenia Komisji budził też nieprzeprowadzenie analizy struktury kosztów i opłat proponowanej w odniesieniu do lokat strukturyzowanych. Bank miał nie zbadać, czy koszty lub opłaty związane z lokatą strukturyzowaną nie powodują pogorszenia oczekiwanej rentowności lokat strukturyzowanych. W tym przypadku PKO BP otrzymał 8 mln zł kary.

Ponadto bank - w ocenie KNF - od 7 lutego do 16 listopada 2022 r. nie stosował rozwiązań ofertowych, które miałyby zapewnić, że lokata strukturyzowana będzie odpowiednia dla grupy docelowej. Kara w tym przypadku wyniosła 4 mln zł. W kwestii grup docelowych - jak podano - zastrzeżenia KNF budził też brak opracowania i wdrożenia przez bank rozwiązań dotyczących procesu opracowywania lokat, który zapewniałby, że będą one odpowiednie dla grupy docelowej.

Ostatnia, a zarazem najmniejsza kara - 1,5 mln zł - dotyczy kierowania "do klientów lub potencjalnych klientów informacji sprzedażowych nierzetelnych, mogących budzić wątpliwości i wprowadzających w błąd".

"Regulacje w zakresie materiałów udostępnianych klientom są istotne, gdyż zapewniają dostęp do precyzyjnych i wiarygodnych informacji, na podstawie których klient może podjąć świadomą decyzję o powierzeniu bankowi swoich środków" - podkreśliła KNF.

Wnioski będą musiały być opłacone z góry. Sejm zdecydował
Dowiedz się więcej:

Wnioski będą musiały być opłacone z góry. Sejm zdecydował

PKO BP: nie zgadzamy się

Największy bank w Polsce przekazał, że decyzja KNF dotyczy historycznych spraw związanych z lokatami strukturyzowanymi z gwarancją kapitału z lat 2021-2023.

"Produkty objęte postępowaniem stanowiły ok. 1 proc. wartości wszystkich produktów inwestycyjnych PKO Banku Polskiego. Kwestie, których dotyczy decyzja zostały już dostosowane do oczekiwań nadzoru. Nie zgadzamy się ze stanowiskiem KNF i skorzystamy z przysługujących nam środków prawnych" - podkreśliło biuro prasowe PKO BP. 

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł. Oprócz niego w czołówce zestawienia największych banków pod względem aktywów są jeszcze Pekao, Erste, ING i mBank.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
40 min
pc
Przełom w sprawie Zondacrypto. Padają pierwsze nazwiska. "Będzie ich dużo"
TVN24
40 min
pc
Pisała do papieża. "Nie wiedziała, że skrywał jeden z największych sekretów świata"
Marcin Gutowski
Udostępnij:
Tagi:
PKO BPKNF
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
pap_20260816_0IS
Płonie imperium najbogatszej kobiety w kraju. "Wojna wróciła do Rosji"
Maja Piotrowska
Matka z dzieckiem
800 plus może zostać wstrzymane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega
Z kraju
Facebook Meta
Zwrot w procesie Mety. Gigant zdecydował się na ugodę
Tech
Samoloty F-35 na pasie startowym na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Nowe F-35 w Polsce. Wicepremier zapowiada
Z kraju
komputer laptop studentka shutterstock_2679591697
Studenci mieli płacić więcej. UOKiK reaguje
Z kraju
Michał Fuja
Michał Fuja opowiada, jak próbowano zablokować publikacje: łapówka okraszona groźbą
Z kraju
Adam Sanocki
Wiceprezes Polskich Portów Lotniczych odwołany
Z kraju
jaja jajka shutterstock_1463733140
Walczą z ogniskiem salmonelli. Jaja mogły trafić do Polski
Ze świata
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy za tankowanie?
Z kraju
emerytura
Dodatek dla emerytów. Wkrótce ZUS przeleje pieniądze
Dla seniora
Budapeszt, Węgry shutterstock_2551036123
Węgrzy planują wejście do strefy euro. Premier przyznaje, że "nie spełniają żadnego kryterium"
Ze świata
Wiedźmin IV - zwiastun
Premiera "Wiedźmina 4" coraz bliżej. "Najbardziej ambitna gra w naszej historii"
Z kraju
Kolej dużych prędkości do CPK
CPK. Budowa dworca kolejowego ruszy za rok
Z kraju
Karol Nawrocki
Słony rachunek za weta prezydenta. Rzecznik Nawrockiego odpowiada
Z kraju
Donald Trump
Spór między USA a Kanadą wchodzi na kolejny poziom. "Może pocałować mnie w d..."
Ze świata
Peter Magyar
Zarobili za Orbana, mają oddać za Magyara
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Lotto bez głównej wygranej, wysokie wypłaty za piątki
Pieniądze
shutterstock_2117281391
Jeden gracz rozbił bank. Padła główna wygrana w Eurojackpot
Z kraju
shutterstock_2636083803 (1)
Tajlandia ściga fikcyjne spółki. Jest polski wątek w śledztwie
Ze świata
Petru
Petru jest na "nie". "Będzie więcej podatków, a nie mniej"
"FAKTY PO FAKTACH"
55269920506_43c67e0f5f_k
Kolejny raport i kolejne wątpliwości. Pytania o udział Polskiej Fundacji Narodowej
Alicja Skiba
Donald Trump
Kanada odpowiada Trumpowi. Będą cła odwetowe na 700 produktów
Ze świata
shutterstock_2684802017
"Szeroko zakrojona operacja". Blokują rosyjskie konta
Tech
pieniadze zloty pln kalkulator shutterstock_2633375807
Koniec podatkowego bufora. Obniżenie kwoty ryczałtu to nie wszystko
Dla firm
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Morawiecki: mniej firm zagranicznych płaciło CIT. "Takiego zestawienia nie ma i nie może być"
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2570153043
Nowy rodzaj AI. Jak przeczytanie "Wojny i pokoju" pięć milionów razy
Tech
norwegia oslo shutterstock_1590837796
"Sytuacja nadal nie jest opanowana". Trzeci atak hakerów w Norwegii
Tech
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
Nowe cła uderzyły w chińskie paczki. Liczba przesyłek spadła o połowę
Handel
shutterstock_2365534981
"Najgorsze obawy mieszkańców". Ten incydent miał to pokazać
Tech
Według badania "Zatory płatnicze" Krajowego Rejestru Długów ponad połowa małych i średnich firm skarży się, że ich klienci nieterminowo płacą za produkty lub usługi
"Niepokojący sygnał". Coraz więcej firm ma ponad milion złotych długu
Dla firm
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica