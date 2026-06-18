Z kraju Dudek: nie da się mieć szwedzkich wydatków i kursu na irlandzkie podatki Oprac. Paulina Karpińska |

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o podwyższeniu drugiego progu podatkowego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dudek podkreślił, że "w tym roku mamy najwyższy deficyt (budżetu państwa - red.) w całej Unii Europejskiej".

Podniesienie drugiego progu podatkowego, to często pojawiająca się obietnica polityczna. Na początku czerwca Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział podniesienie progu podatkowego z poziomu 120 tysięcy złotych do 180 tysięcy złotych rocznie, jeśli jego partia wygra wybory parlamentarne.

Również Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka partii Polska 2050 i ministra funduszy i polityki regionalnej, na początku roku podniosła ten temat. Projekt jej klubu, który trafił do Sejmu, zakłada podwyżkę progu o 20 tys. zł.

Dudek: mamy państwo wydatkowe

Dudek wyjaśnił, "w Polsce wydatki publiczne - i na ochronę zdrowia i na wojsko i na policję i na edukację - to jest już ponad pięćdziesiąt procent PKB". Dodał, że to jest szóste miejsce w Unii Europejskiej i przegoniliśmy Szwecję, Niemcy, Danię, czy Grecję w poziomie procentowym tych wydatków. - Mamy państwo wydatkowe - podkreślił.

- Przegoniliśmy mityczną Szwecję, kraj dobrobytu i usług publicznych wysokiej jakości - powiedział, podkreślając, że wydatki na obronność to jedna czwarta. - Reszta to są transfery socjalne, skokowy wzrost wynagrodzeń w budżetówce i nowy bohater wydatków - koszty obsługi długu - zaznaczył.

- Nie da się mieć szwedzkich wydatków i kursu na irlandzkie podatki - stwierdził, że politycy wciąż obiecują przecież obniżenie kolejnych wydatków.

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Dudek: polski rząd zobowiązał się do zamrożenia progu podatkowego na cztery lata

Dudek zaznaczył jednak, że to niesprawiedliwe, że na grupie etatowców i średniej klasie "wisi dzisiaj konsolidacja finansów publicznych". - Głównym działaniem rządu - obecnie raportowanym do Brukseli, jeżeli chodzi o redukowanie deficytu - jest właśnie to zamrożenie progu podatkowego - powiedział.

Zaznaczył, że polski rząd zobowiązał się w "Średniookresowym planie budżetowo-strukturalnym" do zamrożenia progu podatkowego do 20228 roku.

Obowiązująca w Polsce skala podatkowa (PIT) składa się z dwóch progów, gdzie dochód do 120 000 zł opodatkowany jest stawką 12 proc., a nadwyżka powyżej tej kwoty podlega stawce 32 proc. Ostatnia podwyżka drugiego progu podatkowego - z 85 528 zł - została wprowadzona w 2022 roku.

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