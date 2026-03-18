Media: powroty Polaków sfinansowane za pieniądze z Unii Europejskiej

Warszawa Okęcie, Lotnisko Chopina, opóźnione loty
Z Bliskiego Wschodu ewakuowano kolejną grupę Polaków. Rządowe samoloty wylądowały na Okęciu
Źródło: TVN24
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych sfinansowała za pieniądze z Unii Europejskiej powroty Polaków, którzy utknęli z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, między innymi z Dubaju i Kataru - pisze "Rzeczpospolita". Dziennik dodaje, że RARS otrzymała na loty ponad 135 milionów euro.

Polski rząd zlecił osiem lotów ewakuacyjnych - częściowo wykonanych przez linię LOT, a częściowo przez wojsko. Kursy miały charakter medyczne i związane z bezpieczeństwem. Jak podaje "Rzeczpospolita", sfinansowane zostały przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, która odpowiada m.in. za usługi transportowo-logistyczne.

Loty ewakuacyjne z projektu UE

"Loty ewakuacyjne mają charakter operacji państwowych i są wykonywane w odmiennym trybie niż regularne rejsy cywilne. Takie rejsy są realizowane na podstawie specjalnych uzgodnień i procedur międzyrządowych. Polskie Linie Lotnicze LOT mają podpisaną z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) umowę na realizację przewozów lotniczych oraz operacji medycznych MEDEVAC w ramach unijnego programu rescEU, będącego częścią Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Zgodnie z nią narodowy przewoźnik pozostaje w gotowości 24/7 do realizacji operacji lotniczych zlecanych w ramach tego mechanizmu" - biuro prasowe LOT-u poinformowało dziennik.

Umowa między linią lotniczą a RARS-em na mocy której sprowadzono polskich turystów z Bliskiego Wschodu została zawarta w ubiegłym roku i nie dotyczy jednej sytuacji.

Rzecznik RARS Jan Jałowczyk potwierdził, że Agencja otrzymała na loty ewakuacyjne z unijnego projektu rescEU "Transport" ponad 135 mln euro, czyli więcej niż 575 mln zł. "W jego ramach Polska zobowiązana jest do utrzymywania w stałej gotowości trzech samolotów: dwóch wielozadaniowych oraz jednego, specjalnie pozyskanego samolotu, który będzie przeznaczony do operacji medycznych MEDEVAC" - pisze "Rzeczpospolita".

Loty zawieszone przez wojnę

Z informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że przy ewakuacji udzielono pomocy ok. 13 tys. osób i odbyło się łącznie 75 lotów - w tym 10 specjalnych - ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru. Wśród ewakuowanych dominowali Polacy, ale byli również obywatele innych krajów Unii Europejskiej oraz państw partnerskich.

28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych zawiesiło swoje rejsowe loty w regionie.

Polskie Linie Lotnicze LOT wstrzymały bezpośrednie połączenia z Dubajem do 28 marca, z Tel Awiwem do 18 kwietnia, a z Rijadem do 24 marca. Rejsy LOT do Bejrutu, które miały się zacząć 31 marca, są wstrzymane do 30 kwietnia.

Opracowała Alicja Skiba/kris

Źródło: "Rzeczpospolita", PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica