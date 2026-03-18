Media: powroty Polaków sfinansowane za pieniądze z Unii Europejskiej

Z Bliskiego Wschodu ewakuowano kolejną grupę Polaków. Rządowe samoloty wylądowały na Okęciu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polski rząd zlecił osiem lotów ewakuacyjnych - częściowo wykonanych przez linię LOT, a częściowo przez wojsko. Kursy miały charakter medyczne i związane z bezpieczeństwem. Jak podaje "Rzeczpospolita", sfinansowane zostały przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, która odpowiada m.in. za usługi transportowo-logistyczne.

Loty ewakuacyjne z projektu UE

"Loty ewakuacyjne mają charakter operacji państwowych i są wykonywane w odmiennym trybie niż regularne rejsy cywilne. Takie rejsy są realizowane na podstawie specjalnych uzgodnień i procedur międzyrządowych. Polskie Linie Lotnicze LOT mają podpisaną z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) umowę na realizację przewozów lotniczych oraz operacji medycznych MEDEVAC w ramach unijnego programu rescEU, będącego częścią Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Zgodnie z nią narodowy przewoźnik pozostaje w gotowości 24/7 do realizacji operacji lotniczych zlecanych w ramach tego mechanizmu" - biuro prasowe LOT-u poinformowało dziennik.

Umowa między linią lotniczą a RARS-em na mocy której sprowadzono polskich turystów z Bliskiego Wschodu została zawarta w ubiegłym roku i nie dotyczy jednej sytuacji.

Rzecznik RARS Jan Jałowczyk potwierdził, że Agencja otrzymała na loty ewakuacyjne z unijnego projektu rescEU "Transport" ponad 135 mln euro, czyli więcej niż 575 mln zł. "W jego ramach Polska zobowiązana jest do utrzymywania w stałej gotowości trzech samolotów: dwóch wielozadaniowych oraz jednego, specjalnie pozyskanego samolotu, który będzie przeznaczony do operacji medycznych MEDEVAC" - pisze "Rzeczpospolita".

Loty zawieszone przez wojnę

Z informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że przy ewakuacji udzielono pomocy ok. 13 tys. osób i odbyło się łącznie 75 lotów - w tym 10 specjalnych - ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru. Wśród ewakuowanych dominowali Polacy, ale byli również obywatele innych krajów Unii Europejskiej oraz państw partnerskich.

28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych zawiesiło swoje rejsowe loty w regionie.

Polskie Linie Lotnicze LOT wstrzymały bezpośrednie połączenia z Dubajem do 28 marca, z Tel Awiwem do 18 kwietnia, a z Rijadem do 24 marca. Rejsy LOT do Bejrutu, które miały się zacząć 31 marca, są wstrzymane do 30 kwietnia.

Opracowała Alicja Skiba/kris