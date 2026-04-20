Rząd studzi oczekiwania. Drugi próg podatkowy na razie bez zmian

Andrzej Domański
Pełczyńska-Nałęcz o projekcie ustawy podwyższającej drugi próg podatkowy. "Nie jest dla nikogo tajemnicą"
Rząd w tej chwili nie pracuje nad podwyższeniem drugiego progu podatkowego - powiedział w radiu TOK FM minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W ubiegłym tygodniu Polska 2050 złożyła w Sejmie projekt podwyższenia drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych.

- To jest około 11 proc. podatników, którzy są na skali podatkowej i którzy wpadają w drugi próg. Oczywiście chciałbym, żeby podatki w Polsce były niższe, ale jednocześnie muszę mieć źródło do finansowania wydatków. Więc w tej chwili, na 2026 r., progi podatkowe pozostają bez zmian - wskazał minister finansów i gospodarki.

Drugi próg podatkowy w Polsce

Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 tys. zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 tys. zł - 32 proc. Podwyższenie drugiego progu ze 120 tys. do 140 tys. zł zakłada projekt noweli złożony w Sejmie przez klub Polska 2050.

Według informacji przekazanej przez klub Polska 2050 projekt ma na celu odciążenie klasy średniej i ograniczenie sytuacji, w której osoby o przeciętnych dochodach wpadają w wyższy próg podatkowy, szczególnie pod koniec roku, gdy ich wynagrodzenia przekraczają obecny limit.

Swoje poparcie dla inicjatywy wyraził prezydent Karol Nawrockim wpisem na platformie X. - To dobra inicjatywa, którą popieram - napisał.

Rząd nie pracuje nad zmianami

Pomimo projektu ustawy Polski 2050, rząd nie pracuje nad zmianą drugiego progu podatkowego. - W budżecie na 2026 r. progi pozostają niezmienione - powiedział Domański.

Koszt planowanej reformy oszacowano maksymalnie na ok. 9 mld zł rocznie. Projektodawcy zakładają jego częściowe pokrycie m.in. z wpływów z podatku cyfrowego, dodatkowego opodatkowania banków oraz zmian w akcyzie. Proponowana zmiana miałaby wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

PodatkiMinisterstwo FinansówAndrzej Domański
Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
