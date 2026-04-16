Pełczyńska-Nałęcz do prezydenta: czy podpisze Pan trzy kluczowe ustawy?

Karol Nawrocki
Pełczyńska-Nałęcz o projekcie ustawy podwyższającej drugi próg podatkowy. "Nie jest dla nikogo tajemnicą"
Źródło: TVN24
Prezydent wyraził poparcie dla projektu ustawy złożonego przez posłów Polski 2050 dotyczącego podniesienia drugiego progu podatkowego. Stwierdził, że ta propozycja była zawarta w jego projekcie ustawy "PIT Zero. Rodzina na plus". Jednak, jak dodał, "ustawa trafiła do sejmowej zamrażarki". Na wpis Karola Nawrockiego zareagowała szefowa klubu Polska 2050.

- Dobra inicjatywa, którą popieram - podkreślił prezydent Karol Nawrocki odnosząc się do projektu ustawy klubu Polski 2050 podnoszącego drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. Prezydent zauważył, że takie rozwiązanie przewiduje też jego projekt ustawy, który trafił "do sejmowej zamrażarki".

"Klub Parlamentarny Polska 2050 złożył w Sejmie projekt ustawy podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. To dobra inicjatywa, którą popieram. 11 sierpnia 2025 r. trafił do Sejmu mój projekt ustawy "PIT Zero. Rodzina na plus", zawierający właśnie takie rozwiązanie. Ustawa trafiła do sejmowej zamrażarki" - napisał w czwartek prezydent Nawrocki na platformie X.

Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 000 zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 000 zł - 32 proc.

"Dziękuję za poparcie"

Na wpis odpowiedziała szefowa klubu Polska 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"Dziękuję za poparcie projektu podniesienia drugiego progu podatkowego" - napisała w mediach społecznościowych szefowa resortu funduszy. "To dobre rozwiązanie dla ludzi i polskich rodzin. To aż do 4 tysięcy złotych realnie w portfelach obywateli" - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz zwróciła się do prezydenta z pytaniem, czy podpisze "trzy kluczowe ustawy". Mowa tutaj o zmianach w ustawach o akcyzie, fundacjach rodzinnych i tzw. podatku cyfrowym. To właśnie na nich ma opierać się finansowanie projektu podniesienia drugiego progu podatkowego, który według szacunków ma kosztować budżet ok. 9 mld zł rocznie.

Projekt Polski 2050

Przygotowany przez posłów Polski 2050 projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który trafił we wtorek do Sejmu zakłada podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 000 zł - dochody do 140 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca 3600 zł), a powyżej tej kwoty - 32 proc.

Według informacji klubu Polski 2050 projekt ma na celu odciążenie klasy średniej i ograniczenie sytuacji, w której osoby o przeciętnych dochodach wpadają w wyższy próg podatkowy, szczególnie pod koniec roku, gdy ich wynagrodzenia przekraczają obecny limit.

Według Polski 2050 podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł miałoby przełożyć się na realne odciążenie osób o średnich dochodach - średnio o około 2600 zł rocznie oraz zakończyć sytuację, w której dodatkowa praca, nadgodziny czy premie powodują wejście w wyższy próg podatkowy i de facto "karaniem" za większy wysiłek zawodowy.

Projekt "PIT Zero. Rodzina na plus"

Prezydencki projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafił do Sejmu w sierpniu ub.r. Jak informowała wówczas KPRP, proponowane przez prezydenta zmiany dotyczą m.in. zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci oraz właśnie podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł.

W połowie marca br. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że dwa prezydenckie projekty, w tym ten nowelizujący ustawę o podatku PIT, zostały skierowane do pierwszego czytania. Dodał, że "żaden projekt nie jest w zamrażarce".

pc

pc
Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
