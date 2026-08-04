Z kraju Co dalej z podwyższeniem drugiego progu podatkowego? To już sukces czy wciąż prace Oprac. Wiktor Knowski |

Domański o podwyższeniu drugiego progu podatkowego Źródło wideo: RMF FM Źródło zdj. gł.: PAP/Jarek Praszkiewicz

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- Pracujemy nad projektem ustawy budżetowej na rok 2027 i co za tym idzie - nad propozycjami zmian w systemie podatkowym. W Ministerstwie Finansów zawsze takie prace, dotyczące systemu podatkowego, uszczelniania, zmian w progach, trwają - powiedział Domański we wtorek w RMF FM.

Niejasne deklaracje w sprawie reformy podatkowej

Dopytywany, czy będzie możliwa podwyżka drugiego progu, minister odpowiedział, że "jest jeszcze trochę za wcześnie, bo musimy przedstawić ustawę budżetową". Przyznał, że obecnie 11 proc. podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, wpada w II próg podatkowy.

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Minister był pytany także o to, czy ewentualna podwyżka drugiego progu byłaby możliwa jeszcze w tej kadencji. - Pracujemy nad tym, aby było to możliwe w tej kadencji, ale czy to będzie możliwe, to dowiemy się tego w najbliższych tygodniach i miesiącach - powiedział Domański. - Muszę prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową i muszę równoważyć wydatki z dochodami - dodał.

Niedługo po zakończeniu rozmowy z szefem resortu finansów, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz opublikowała wpis w mediach społecznościowych. Stwierdza w nim, że Domański zadeklarował, że drugi próg podatkowy zostanie podwyższony.

Będzie podwyższenie II progu podatkowego - deklaruje @Domanski_Andrz . Czekamy na szczegóły, ale sama deklaracja to sukces @PL_2050 i wszystkich, którzy podnosili ten temat publicznie! Dziękuję Wam - podatki w Polsce muszą być sprawiedliwe! — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) August 4, 2026 Rozwiń

"Będzie podwyższenie II progu podatkowego - deklaruje Andrzej Domański. Czekamy na szczegóły, ale sama deklaracja to sukces Polski 2050 i wszystkich, którzy podnosili ten temat publicznie! Dziękuję Wam - podatki w Polsce muszą być sprawiedliwe!" - napisała szefowa resortu funduszy.

Propozycje zmian w podatkach

Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 tysięcy zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 tysięcy zł - 32 proc. Jednym z punktów w programie Koalicji Obywatelskiej w 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi było podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł, w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów.

Postulat podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych wciąż niezrealizowany Źródło: "Fakty" TVN

Swój projekt w tej sprawie złożyła również Polska 2050. Zakłada on podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 000 zł - dochody do 140 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca 3600 zł), a powyżej tej kwoty - 32 proc. Według informacji przekazanej przez klub Polska 2050 projekt ma na celu odciążenie klasy średniej i ograniczenie sytuacji, w której osoby o przeciętnych dochodach wpadają w wyższy próg podatkowy, szczególnie pod koniec roku, gdy ich wynagrodzenia przekraczają obecny limit.

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Według informacji przekazanej przez resort finansów, koszt podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł w 2027 r. dla budżetu państwa to 58,6 mld zł. Koszt podniesienia progu podatkowego do 140 tys. zł w 2027 r. to 11,6 mld zł. W przypadku wprowadzenia obu tych reform łączny koszt w 2027 r. to 70,2 mld zł.

Andrzej Domański odpowiadał w RMF FM także na pytanie o możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku, czyli o realizację obietnicy Koalicji Obywatelskiej sprzed wyborów w 2023 r. Odpowiedział, że może powiedzieć tylko tyle, że "trwają analizy związane z ustawą budżetową na rok 2027". Przyznał, że obecnie 11 proc. podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, wpada w drugi próg podatkowy.