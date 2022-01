Tusk o drugiej waloryzacji emerytur w tym roku. "Nie pozwolimy okraść ludzi"

Druga waloryzacja w 2022 roku - zapowiedź projektu

Poinformował, że PO złoży w trybie natychmiastowym projekt ustawy, "który zapewni drugą waloryzację emerytury w tym roku, jeśli inflacja - tak jak sądzimy - przekroczy 10 procent". - Nie pozwolimy okraść ludzi z pieniędzy, które im się należą. I to nie jest jakiś dar, to wynika i z przyzwoitości, i z polskiego prawa - powiedział Tusk.

A dzisiaj - jak mówił - "ci emeryci, którzy często odczuwają wdzięczność wobec władzy, która dała, obiecała, chociaż nie ze wszystkiego się wywiązała, ale dzisiaj, z dnia na dzień, coraz bardziej widzą, jak inflacja zżera to, co jedną ręką władza dała, a drugą zabiera".

Dwie waloryzacje w roku - komentarz eksperta

- Wtedy będziemy mogli przede wszystkim te najniższe emerytury wyrównać do tego wzrostu cen. Z drugiej strony waloryzacja marcowa może zostać zjedzona przez inflację w styczniu i lutym, więc nie odda tej pełnej skali wzrostu cen z roku 2021. Ostatecznie te emerytury są coraz mniej warte w znaczeniu nominalnym – świadczenie pozwala na zakup mniejszej liczby produktów, opłacenia energii, mieszkania et cetera - podkreślił.

Według Sobolewskiego druga waloryzacja w roku jest "lepsza niż trzynastka czy czternastka, bo daje proporcjonalnie więcej do tego, ile pracowaliśmy - byłoby to lepsze dla większej grupy emerytów". Wyjaśnił, że jeśli chodzi o wysokość inflacji, to "granicę postawiłby na 5 procent", ponieważ "to jest ten moment, gdy wzrost cen za szybko zjada nam emerytury".