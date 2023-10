Popularny schabowy coraz droższy

czytaj dalej

To jest okres wyborczy i dlatego jest taka cena. To na pewno nie jest cena rynkowa. To nie jest sterowanie rynku tylko sterowanie ręczne - powiedział o cenach paliw w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Paweł Olechnowicz, były prezes Lotosu. Wskazał, że gdyby ceny miałyby być zgodne z rynkowymi realiami to kształtowałyby się w przedziale między 7 a 7,50 zł za litr.