Z kraju

Droższe przesyłki, zmiany dla pracowników, rewolucja dla firm

Co nas - klientów, kierowców, przedsiębiorców, pracowników - czeka w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy
Źródło: BABAROGA/Shutterstock
Za zakupy na Temu, Shein lub AliExpress zapłacimy więcej. Głębiej do kieszeni mają sięgnąć też kierowcy, w szczególności łamiący przepisy. Firmy czeka fakturowa rewolucja, zmian w 2026 roku mogą spodziewać się także pracownicy.
Początek nowego roku... jak co roku. Dużo oczekiwań i jeszcze więcej niepewności. Sprawdzamy, co nas - klientów, kierowców, przedsiębiorców, pracowników - czeka w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

Droższe Temu i Shein. Kilkanaście złotych opłaty za przesyłkę z Chin

Kiedy: lipiec Od lipca każda mała paczka z Temu, AliExpress czy Shein będzie kosztowała kupującego dodatkowe 3 euro, czyli 13 zł. Obecnie przesyłki o deklarowanej wartości do 150 euro nie są obarczone cłem, ale zdarza się, że platformy oznaczają tak również paczki z droższym towarem. Wprowadzenie opłaty jest reakcją Unii Europejskiej na zalew towarów z Chin.

Ceny, z którymi nie mogą rywalizować zachodni przedsiębiorcy, to tylko część problemu. Drugą sprawą jest niebezpiecznie niska jakość towaru i brak zgodności z normami UE.

- Analiza zlecona przez polską Federację Konsumentów wykazała, że ponad połowa ubrań z chińskich platform przekraczała normy dotyczące zawartości szkodliwych substancji, na przykład metali ciężkich - mówiła w rozmowie z TVN24+ Joanna Szabuńko, wiceprezeska Fundacji "Kupuj Odpowiedzialnie".

