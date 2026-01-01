Droższe przesyłki, zmiany dla pracowników, rewolucja dla firm

Co nas - klientów, kierowców, przedsiębiorców, pracowników - czeka w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy Źródło: BABAROGA/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Początek nowego roku... jak co roku. Dużo oczekiwań i jeszcze więcej niepewności. Sprawdzamy, co nas - klientów, kierowców, przedsiębiorców, pracowników - czeka w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

Droższe Temu i Shein. Kilkanaście złotych opłaty za przesyłkę z Chin

Kiedy: lipiec Od lipca każda mała paczka z Temu, AliExpress czy Shein będzie kosztowała kupującego dodatkowe 3 euro, czyli 13 zł. Obecnie przesyłki o deklarowanej wartości do 150 euro nie są obarczone cłem, ale zdarza się, że platformy oznaczają tak również paczki z droższym towarem. Wprowadzenie opłaty jest reakcją Unii Europejskiej na zalew towarów z Chin.

Ceny, z którymi nie mogą rywalizować zachodni przedsiębiorcy, to tylko część problemu. Drugą sprawą jest niebezpiecznie niska jakość towaru i brak zgodności z normami UE.

- Analiza zlecona przez polską Federację Konsumentów wykazała, że ponad połowa ubrań z chińskich platform przekraczała normy dotyczące zawartości szkodliwych substancji, na przykład metali ciężkich - mówiła w rozmowie z TVN24+ Joanna Szabuńko, wiceprezeska Fundacji "Kupuj Odpowiedzialnie".