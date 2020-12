Latanie dronami po nowemu. Zmiany weszły w życie

W czwartek weszły w życie unijne przepisy i procedury dotyczące eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego postanowiła ujednolicić przepisy i procedury dla dronów we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wypracowano rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i otwarcie granic dla branży bezzałogowej w UE.

- Główna modyfikacja polega na tym, że od tego dnia (31 grudnia - red.) wszyscy operatorzy dronów będą musieli być zarejestrowani. Będą to mogli zrobić przez stronę internetową Urzędu Lotnictwa Cywilnego. My będziemy prowadzić taką bazę danych - powiedział w specjalnym nagraniu prezes ULC Piotr Samson.

Jakie zmiany?

Jedną z największych zmian nowych przepisów, jest brak podziału na loty o charakterze sportowym lub rekreacyjnym oraz na loty inne niż sportowe i rekreacyjne. Pojawia się klasyfikacja wykonywanych lotów w oparciu o ich stopień ryzyka. Są trzy kategorie lotów: otwarta (operacje o najniższym stopniu ryzyka), szczególna (operacje o średnim ryzyku) oraz certyfikowana (operacje o stopniu ryzyka porównywalnym do lotnictwa załogowego).

"Każdy, kto będzie chciał latać dronem o masie powyżej 250 g lub dronem posiadającym kamerę, zgodnie z wymaganiami kategorii otwartej, będzie musiał zarejestrować się, przejść szkolenie i test online na stronie drony.ulc.gov.pl" - wyjaśnił Urząd. Jak czytamy na stronie, szkolenie i test online do kategorii otwartej są bezpłatne.

Operacje w kategorii otwartej mogą być wykonywane tylko w zasięgu wzroku pilota lub obserwatora, do maksymalnej wysokości 120 metrów. Ponadto, wymagane jest poszanowanie prywatności innych osób oraz zachowanie bezpiecznej odległości między dronem a innymi osobami, zwierzętami oraz samolotami.

Wiceprezes ULC do spraw standardów lotniczych Michał Witkowski wyjaśnił, że w teście będą poruszane kwestie dotyczące m.in. budowy przestrzeni powietrznej, a także możliwości bezpiecznego wykonywania operacji dronem. - Operator drona powinien wiedzieć, czy w tym miejscu można nim latać, czy też nie. Kolejna kwestia, to do jakiej wysokości można wznieść się tym urządzeniem - dodał Witkowski.