Zmiany w lataniu dronami. Nowe obowiązki dla użytkowników

Obowiązkowy test online

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson podkreślił, że zasady lotów dronami będą takie same w całej Europie. "To milowy krok w kierunku podniesienia poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej oraz ułatwienie rozwoju całej branży. Polska jako jeden z pierwszych krajów na świecie uregulowała rynek bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki znajomości branży i doświadczeniu mogliśmy aktywnie uczestniczyć w tworzeniu wspólnych europejskich przepisów" – powiedział.

Według Urzędu nowe przepisy są szansą dla polskich przedsiębiorców. "Lotnictwo bezzałogowe ma ogromny potencjał. Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego wartość rynku dronów wyniesie do 2026 roku 3,26 mld złotych, ale efekt dla całej gospodarki może wynieść nawet 576 mld złotych. Co więcej, epidemia COVID-19 dała impuls do dalszego rozwoju, a drony znalazły wiele nowych zastosowań" - czytamy. ULC przekazał, że drony w czasie pandemii wykorzystywane są m.in. do monitoringu miast czy odkażania przestrzeni publicznej. "W Polsce przeprowadzono z powodzeniem pilotażowe loty dronów transportujących testy na Covid-19 pomiędzy warszawskimi szpitalami. Próbne loty odbyły się w Centralnoeuropejskim Demonstratorze Dronów – poligonie do bezpiecznego testowania nowych systemów bezzałogowych" - napisano.