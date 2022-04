Nowa sieć drogerii wchodzi do Polski. Jest termin otwarcia pierwszego sklepu

czytaj dalej

Okazuje się, że Narodowy Bank Polski, podwyższając stopy procentowe, sięga do naszej kieszeni i chce zabrać nasze środki na konsumpcję, żeby ograniczyć inflację, a z drugiej strony rząd do niej dosypuje - powiedział na antenie TVN24 ekonomista Rafał Mundry. Zdaniem Macieja Wituckiego z Konfederacji Lewiatan "największe uderzenie pewnie jeszcze przed nami". - W pewnym momencie trzeba zastosować terapię i bardzo bolesną i bardzo kosztowną. To właśnie teraz obserwujemy w Polsce - mówiła natomiast ekonomistka i autorka projektu Ciekaweliczby.pl. Alicja Defratyka.