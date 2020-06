Drastyczny spadek produkcji przemysłowej. Polska poniżej unijnej średniej

Produkcja przemysłowa w Polsce spadła w kwietniu o 21,3 procent w porównaniu z marcem, średni spadek w Unii Europejskiej wyniósł natomiast 17,3 procent miesiąc do miesiąca - podał urząd statystyczny Eurostat.

W ujęciu rocznym wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa spadła w Polsce o 25,1 proc. Tutaj na tle UE prezentujemy się odrobinę lepiej, gdyż średnia unijna wyniosła -27,2 proc. rok do roku.

Eurostat zwraca uwagę, że są to najgorsze miesięczne wskaźniki w historii badania i zdecydowanie gorsze niż poprzednie rekordy 3-4 proc. spadków, które zaobserwowano podczas poprzedniego kryzysu w 2008 i 2009 roku.

Największe i najmniejsze spadki

W porównaniu z kwietniem 2019 roku największe spadki produkcji przemysłowej odnotowano w Luksemburgu (-43,9 proc.), we Włoszech (-42,5 proc.) i na Słowacji (-42 proc.). Co ciekawe, odnotowano jeden wzrost produkcji przemysłowej rok do roku - w Irlandii (+5,5 proc.).