Zmiany w dowodach osobistych. Sejm odrzucił poprawkę Senatu

Sejm odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o dowodach osobistych. Wyższa izba chciała, by dokumenty wydane osobom powyżej 70. roku życia były ważne bezterminowo. Według noweli w nowych dowodach wydawanych po 2 sierpnia będą odciski palców i podpis posiadacza.

Za odrzuceniem poprawki głosowało 233 posłów, przeciw było 218 posłów, a dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Znowelizowana ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych została uchwalona przez Sejm w połowie kwietnia. Jej celem jest dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych. Rozporządzenie wchodzi w życie 2 sierpnia br. i do tego czasu państwa członkowskie muszą wprowadzić związane z nim zmiany.

Zmiany w dowodach osobistych

Regulacja wprowadzi do e-dowodów (dowodów z warstwą elektroniczną) wydawanych po 2 sierpnia drugą cechę biometryczną, tj. dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Pierwsza cecha, którą zawierają e-dowody wydawane od marca 2019 roku, to wizerunek twarzy. Do warstwy graficznej dowodów osób powyżej 12. roku życia powróci podpis posiadacza.